У ВООЗ стривожені зростанням COVID-захворювань у Європі

11:26 21 листопад Київ, Україна

Захворюваність на COVID-19 у країнах Європи різко зросла, що змушує владу посилювати карантинні заходи. За інформацією Our World In Data, у Великій Британії та Німеччині лише за тиждень захворіло більш ніж по 250 тисяч людей.

Таке посилення пандемії COVID-19 серйозно стурбувало Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ). Більше того, організацію хвилює перспектива подальшого зростання смертності. Так, за словами директора Європейського бюро ВООЗ доктора Ганса Клюге, до весни в європейських країнах очікується збільшення смертності ще на 0,5 млн осіб. Все це вимагає термінового вжиття заходів. Навіть носіння масок може наполовину знизити поширення інфекції, зазначив він.

Крім того, доктор Клюге вказав і на низку інших причин, що впливають на зростання захворюваності: холодний осінньо-зимовий період, низький рівень вакцинації та поширення нових, більш заразних типів штаму Дельта.

У зв'язку з такою ситуацією ВООЗ закликала керівництво всіх європейських країн невідкладно посилити темпи вакцинації, посилити вимоги щодо дотримання карантинних заходів та впроваджувати використання нових розробок у лікуванні цієї інфекції.