У ВООЗ вірять в силу вакцини, яка покладе край пандемії

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що з розробленням вакцин з'явилася надія на швидке завершення всесвітньої пандемії, але при цьому для закупівлі вакцини і супутніх матеріалів в допомогу бідним країнам ВООЗ не обійтися без підтримки багатих країн.
"В результаті останніх позитивних даних про випробування вакцин, світло в кінці цього довгого темного тунелю стає все яскравішим. Зараз є реальна надія, що вакцини, разом з прийнятими заходами в області охорони здоров'я, допоможуть покласти край пандемії COVID-19", - сказав він.
Гебреісус закликав багаті країни виділяти більше грошей на допомогу бідним країнам. "Це не акт благодійності, а найшвидший і найраціональніший спосіб покласти край пандемії COVID-19 і стимулювати розвиток світової економіки", - зазначив глава ВООЗ.
За його словами, розроблена для цих цілей програма вимагає для реалізації тільки в цьому році 4,3 мільярда доларів США. Ці кошти передбачається виділити на закупівлю і доставлення великої кількості вакцин, тестів і медикаментів. На втілення цієї програми ВООЗ в наступному році знадобиться ще 23,8 мільярда доларів, додав Тедрос Гебреісус.
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