У ВООЗ вірять в силу вакцини, яка покладе край пандемії

06:59 24 листопада Київ, Україна

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що з розробленням вакцин з'явилася надія на швидке завершення всесвітньої пандемії, але при цьому для закупівлі вакцини і супутніх матеріалів в допомогу бідним країнам ВООЗ не обійтися без підтримки багатих країн.