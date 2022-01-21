У ВООЗ рекомендували зняти обмеження на міжнародні поїздки

07:35 21 січень Київ, Україна

Міжнародний Комітет ВООЗ з регулювання надзвичайних ситуацій у охороні здоров'я рекомендує країнам скасувати або пом'якшити обмеження на поїздки, пов'язані з пандемією, у зв'язку з тим, що ці обмеження можуть посилити економічний та соціальний стрес.



У звіті Комітету зазначено, що обмеження на поїздки не послабили поширення штаму Омікрон, який викликає COVID-19. Згодом, як вважає комітет, це показало неефективність таких обмежувальних заходів.



При цьому, у звіті зазначається, що інші захисні заходи під час подорожей, як носіння масок, тестування, ізоляція/карантин, вакцинація повинні вводитися з огляду на аналіз ризиків, щоб уникнути надмірного фінансового навантаження для тих, хто здійснює міжнародні подорожі.



Нові ліки від COVID-19



Тим часом ВООЗ цього тижня рекомендувала два нові препарати для лікування COVID-19.



Перший з них - "Баріцітініб", що рекомендується пацієнтам з важким або критичним перебігом COVID-19. Препарат приймається внутрішньо і зазвичай використовується для лікування ревматоїдного артриту. ВООЗ рекомендує його давати пацієнтам із COVID-19 разом із кортикостероїдами.



ВООЗ також рекомендує - за певних умов - використовувати препарат із синтетичними антитілами "Сотровімаб" для лікування пацієнтів з легким або середнім ступенем тяжкості COVID-19, які мають високий ризик госпіталізації.



Це, зокрема, стосується пацієнтів старшого віку з імунодефіцитом, які мають такі захворювання, як цукровий діабет, гіпертонія, ожиріння, а також для тих, хто не вакцинований.