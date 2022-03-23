У ВООЗ розповіли, чому обидві дози вакцини безпечніше робити від одного виробника

07:50 01 липня Київ, Україна

Якщо вакцинація почалася, то в цілях безпеки і максимально тривалого ефекту, її продовження, тобто друга доза, повинна бути зроблена тією ж вакциною.

Про це заявила керівник Департаменту імунізації ВООЗ Кейт О'Брайен в Twitter.

"У нас поки немає даних щодо того, чи збережеться імунна реакція в разі змішаного графіка вакцинації, а також чи буде його застосування безпечним. На даний же момент ми рекомендуємо, щоб в тих випадках, коли потрібні дві дози, застосовувалася одна і та ж вакцина для обох щеплень", - зазначила експертка.

При цьому О'Брайен уточнила, що організація схвалює введення другої дози препаратом Pfizer/BioNTech після першої ін'єкції препаратом AstraZeneca, оскільки дані про таку змішану імунізацію вже є.



"Ми маємо на цей рахунок дозвільну рекомендацію", - сказала вона.



Також представниця ВООЗ нагадала, що вакцини від COVID-19 були розроблені лише близько року тому, тому потрібен час, щоб "провести моніторинг" і з'ясувати, як довго в організмі людини зберігаються антитіла.