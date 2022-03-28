У ВООЗ розповіли про важливість лабораторного тестування

21:17 03 листопада Київ, Україна

Втрата смаку та нюху - безперечно, одні з ключових ознак зараження коронавірусом, але тест на COVID-19, зроблений в лабораторних умовах, навченими і кваліфікованими фахівцями - на сьогодні єдино вірний спосіб довести наявність або відсутність діагнозу.

Про це заявила глава групи ВООЗ щодо забезпечення готовності і реагування на грип Енн Моен на брифінгу у вівторок, 3 листопада.



Моен підкреслила, що грип і COVID-19 можуть мати схожі симптоми, але унікальним симптомом коронавірусу, який відрізняє його від грипу, є втрата нюху і смаку.



"Якщо у вас є ці симптоми, то вища ймовірність, що у вас COVID-19, а не грип", - сказала Моен.



Вона додала, що немає потреби самостійно ставити діагноз.



"Якщо ви маєте серйозні симптоми, такі як проблеми з диханням і висока температура, а також інші серйозні симптоми, вам треба звернутися до лікаря", - резюмувала представниця ВООЗ.