У ВООЗ розповіли про важливість глобальної вакцинації

20:33 22 лютого Київ, Україна

Чим швидше буде просуватися вакцинація, в тому числі і в країнах, що розвиваються, тим ефективнішою буде боротьба з пандемією.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресконференції в понеділок, 22 лютого.



"В іншому випадку вакцини, які ми застосовували, можуть стати марними", - сказав він.



Гебрейесус підкреслив, що відсутність препаратів в країнах, що розвиваються створить складнощі багатим державам.



У той самий час глава ВООЗ закликав країни не відкладати вакцинацію, щоб уникнути появи нових штамів.



Нагадаємо, що G7 виділить на вакцинацію бідних країн $7,5 млрд. Лідери Великої сімки заявили, що вони прискорять глобальну розробку і впровадження вакцин, а також поділяться препаратами з бідними країнами.