У ВООЗ розповіли про зниження захворюваності на коронавірус у світі

21:44 26 травень Київ, Україна





Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).



За даними ВООЗ, за останні сім днів в світі було зареєстровано 4144658 нових випадків захворювання на коронавірус і 84306 смертей від нього, що на 14% і 2% відповідно менше в порівнянні з попереднім тижнем.



Європейський регіон повідомив про найбільше зменшення кількості нових випадків захворювання і смертності за останній тиждень, за ним - регіон Південно-Східної Азії.



Кількість випадків, про які повідомляли регіони Північної та Південної Америки, Східного Середземномор'я, Африки і західної частини Тихого океану, була подібна до зареєстрованих на попередньому тижні.



У той самий час регіон західної частини Тихого океану повідомив про найбільше збільшення кількості смертей, тоді як інші регіони поінформували про зменшення або подібні до попереднього тижня цифри.



Однак незважаючи на глобальну тенденцію до зменшення нових випадків



Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в Індії (1846055; зниження на 23% в порівнянні з попереднім тижневим періодом), Бразилії (451 424, збільшення на 3%), Аргентині (213046 нових випадків, збільшення на 41%), США (188 410, зниження на 20%) і Колумбії (107590, зменшення на 7%).



Як зазначається, ВООЗ диференціює варіанти SARS-CoV-2, що мають найбільше значення для громадського здоров'я, як: варіант, який представляє інтерес (Variant of Interest, VOI) і варіант, що викликає занепокоєння (Variant of Concern, VOC).



Варіанти SARS-CoV-2 регулярно оцінюють по тому, чи приводять вони до змін в трансмісивності (передання), клінічній картині і тяжкості перебігу захворювання або потребують зміни заходів реагування. Національні органи влади також можуть визначати інші варіанти, що представляють інтерес або викликають занепокоєння, на місцевому рівні. Загальна картина боротьби медицини з пандемією стає більш оптимістичною - смертність і захворюваність починають падати.Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).За даними ВООЗ, за останні сім днів в світі було зареєстровано 4144658 нових випадків захворювання на коронавірус і 84306 смертей від нього, що на 14% і 2% відповідно менше в порівнянні з попереднім тижнем.Європейський регіон повідомив про найбільше зменшення кількості нових випадків захворювання і смертності за останній тиждень, за ним - регіон Південно-Східної Азії.Кількість випадків, про які повідомляли регіони Північної та Південної Америки, Східного Середземномор'я, Африки і західної частини Тихого океану, була подібна до зареєстрованих на попередньому тижні.У той самий час регіон західної частини Тихого океану повідомив про найбільше збільшення кількості смертей, тоді як інші регіони поінформували про зменшення або подібні до попереднього тижня цифри.Однак незважаючи на глобальну тенденцію до зменшення нових випадків COVID-19 протягом останніх чотирьох тижнів, частота появи випадків COVID-19 і смертей залишається високою, а в багатьох країнах світу спостерігається значне їхнє збільшення.Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в Індії (1846055; зниження на 23% в порівнянні з попереднім тижневим періодом), Бразилії (451 424, збільшення на 3%), Аргентині (213046 нових випадків, збільшення на 41%), США (188 410, зниження на 20%) і Колумбії (107590, зменшення на 7%).Як зазначається, ВООЗ диференціює варіанти SARS-CoV-2, що мають найбільше значення для громадського здоров'я, як: варіант, який представляє інтерес (Variant of Interest, VOI) і варіант, що викликає занепокоєння (Variant of Concern, VOC).Варіанти SARS-CoV-2 регулярно оцінюють по тому, чи приводять вони до змін в трансмісивності (передання), клінічній картині і тяжкості перебігу захворювання або потребують зміни заходів реагування. Національні органи влади також можуть визначати інші варіанти, що представляють інтерес або викликають занепокоєння, на місцевому рівні.



ВООЗ назвала чотири варіанти SARS-CoV-2, що викликають занепокоєння: B.1.1.7 - "британський" штам; B.1.351 - "південноафриканський" штам; B.1.1.28.1 або P.1 - "бразильський" штам; B.1.617 - "індійський" штам.



У світі станом на ранок 26 травня зафіксували 168 526 627 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 3499712 смертей, одужали 150 045 033 людини.



Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (33947189), Індія (27156382) і Бразилія (16195981).