У ВООЗ закликали скасувати масові заходи через "Омікрон"

13:40 21 грудень Київ, Україна

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус запропонував «скасувати або відкласти» Різдвяні свята у зв'язку зі швидким поширенням штаму "Омікрон".



Тедрос Аданом Гебреєсус також припустив, що пандемія могла б закінчитися в 2022 році, якби принаймні 70% людей у всіх країнах до середини наступного року прищепилися від коронавірусу.



Тепер представники ВООЗ звертають особливу увагу на те, що штам Омікрон виявляє здатність перемагати імунітет навіть вакцинованих людей або тих, хто раніше перехворів на COVID-19.



«Нинішні дані підтверджують, що Омікрон поширюється значно швидше за штам Дельта», - сказав директор ВООЗ журналістам у Женеві.



Застереження лунають на тлі повідомлень, що штам Омікрон став панівним у низці країн, у тому числі в США його виявляють у 70% нових заражень.



США та багато інших країн уже оголосили рекомендації для своїх громадян обмежити подорожі, а деякі наклали заборону на перетин кордонів для іноземців.



А Нідерланди запровадили суворий карантин під час Різдвяних свят.



Мер Лондона оголосив скасування новорічних святкувань, які зазвичай збирали багатотисячні натовпи на Трафальгарській площі в центрі міста.



Британський уряд та уряди інших країн покладають велику надію на додаткове щеплення населення третьою дозою вакцин від коронавірусу.



Статистика, а також, наприклад, нещодавно оголошені дані фармацевтичної компанії «Модерна» дають підстави припускати, що додаткове щеплення значно підвищує захист людей.



Директор ВООЗ наголосив, що незважаючи на бажання людей збиратися разом на свята, він радить скасувати чи відкласти масові заходи.



«Краще зараз скасувати та відсвяткувати пізніше, ніж святкувати зараз, а потім журитися», – радить Тедрос Аданом Гебреєсус.



Головна наукова співробітниця ВООЗ Сумая Свамінатан закликала обережно розглядати припущення, що Омікрон призводить до легкого перебігу хвороби порівняно з іншими штамами.



"Оскільки кількість заражених зростає, всі системи охорони здоров'я будуть під тиском", - застерегла вона.



Британські вчені як і ВООЗ кажуть, що вони не вважають перебіг хвороб, спричинених Омікроном, легшим, ніж захворювання, спричинені штамом Дельта.