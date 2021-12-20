У ВООЗ підсумували дослідження, що проводяться в Ухані

На сьогодні немає доведеної гіпотези місця зародження вірусу, однак і лабораторну версію його походження вчені ВООЗ підтвердити не вирішуються.
Про це йдеться в звіті, опублікованому на сайті ВООЗ.
"Перехід (до людини, - ред.) в результаті лабораторного інциденту представляється вкрай малоймовірним", - наголошується в документі.
Фахівці вважають, що перехід вірусу до людини через "проміжного носія" є "найбільш імовірним". Такими носіями могли бути, зокрема, норки, панголіни, кролики, єнотоподібні собаки, домашні кішки, куниці і тхорячі борсуки.
У доповіді говориться, що першими носіями COVID-19 могли бути кажани, далі в організмі інших тварин вірус міг мутувати.
"Можливим" вони вважають варіант появи коронавірусу в Ухані через поставки охолоджених продуктів. У той самий час "вкрай малоймовірний" - сценарій зараження людей внаслідок "інциденту в лабораторії".
При цьому у вчених немає повної ясності і щодо питання про те, чи був першоджерелом поширення коронавірусу Уханьський ринок Хуанань, оскільки багато з ранніх випадків захворювання фіксувалися і на інших ринках, а деякі - і зовсім за їхніми межами.
Експерти також не змогли встановити, в який саме період люди стали заражатися вірусом - йдеться про проміжок часу "між серединою листопада і початком грудня".
Фахівці звернули увагу також на той факт, що зараження коронавірусом нового типу було виявлено в деяких країнах раніше, ніж в Ухані.
"Залишається з'ясувати, звідки веде походження SARS-CoV-2. Хоча вірус вперше був виявлений як причина вогнища гострої пневмонії в Ухані, до теперішнього моменту немає визначеності в тому, де відбулися перші випадки", - йдеться в доповіді.
В Італії дослідження зразків стічних вод показали, що коронавірус був присутній в країні в середини грудня 2019 року, хоча перший випадок зараження був офіційно встановлений тільки 21 лютого 2020 року. Згідно з доповіддю, коронавірус міг з'явитися у Франції також в середині грудня, а в Бразилії - 27 листопада.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус підтвердив факт не виявлення джерела коронавірусу. За його словами, експерти продовжують працювати над усіма можливими версіями походження COVID-19.
"Що стосується ВООЗ, то всі гіпотези залишаються в силі. Ця доповідь знаменує тільки початок шляху, але це не кінець. Ми поки що не знайшли джерело цього вірусу і ми повинні продовжувати слідувати шляхом науки", - заявив Гебрейесус.
"Перехід (до людини, - ред.) в результаті лабораторного інциденту представляється вкрай малоймовірним", - наголошується в документі.
Фахівці вважають, що перехід вірусу до людини через "проміжного носія" є "найбільш імовірним". Такими носіями могли бути, зокрема, норки, панголіни, кролики, єнотоподібні собаки, домашні кішки, куниці і тхорячі борсуки.
У доповіді говориться, що першими носіями COVID-19 могли бути кажани, далі в організмі інших тварин вірус міг мутувати.
"Можливим" вони вважають варіант появи коронавірусу в Ухані через поставки охолоджених продуктів. У той самий час "вкрай малоймовірний" - сценарій зараження людей внаслідок "інциденту в лабораторії".
При цьому у вчених немає повної ясності і щодо питання про те, чи був першоджерелом поширення коронавірусу Уханьський ринок Хуанань, оскільки багато з ранніх випадків захворювання фіксувалися і на інших ринках, а деякі - і зовсім за їхніми межами.
Експерти також не змогли встановити, в який саме період люди стали заражатися вірусом - йдеться про проміжок часу "між серединою листопада і початком грудня".
Фахівці звернули увагу також на той факт, що зараження коронавірусом нового типу було виявлено в деяких країнах раніше, ніж в Ухані.
"Залишається з'ясувати, звідки веде походження SARS-CoV-2. Хоча вірус вперше був виявлений як причина вогнища гострої пневмонії в Ухані, до теперішнього моменту немає визначеності в тому, де відбулися перші випадки", - йдеться в доповіді.
В Італії дослідження зразків стічних вод показали, що коронавірус був присутній в країні в середини грудня 2019 року, хоча перший випадок зараження був офіційно встановлений тільки 21 лютого 2020 року. Згідно з доповіддю, коронавірус міг з'явитися у Франції також в середині грудня, а в Бразилії - 27 листопада.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус підтвердив факт не виявлення джерела коронавірусу. За його словами, експерти продовжують працювати над усіма можливими версіями походження COVID-19.
"Що стосується ВООЗ, то всі гіпотези залишаються в силі. Ця доповідь знаменує тільки початок шляху, але це не кінець. Ми поки що не знайшли джерело цього вірусу і ми повинні продовжувати слідувати шляхом науки", - заявив Гебрейесус.
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