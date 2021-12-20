У ВООЗ назвали відсутність рівного доступу до вакцин "катастрофічним моральним провалом"

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус висловив крайню стурбованість ситуацією, яка склалася в світі через нерівний розподіл ковід-вакцин.
Глава ВООЗ назвав відсутність рівних можливостей у доступі до вакцин від коронавірусу в світі "катастрофічним моральним провалом".
Глава ВООЗ підкреслив, що країни, які вакцинують зараз молодих і здорових людей, роблять це коштом "життів працівників охорони здоров'я, людей похилого віку та інших груп ризику в інших державах".
Гебрейесус підкреслив, що це шлях, що веде до "самопоразки", оскільки чим довше триватиме передача коронавірусу, тим більше буде виникати його мутацій і штамів і буде рости ризик того, що вони почнуть "уникати впливу вакцин".
Гебрейесус підкреслив, що це шлях, що веде до "самопоразки", оскільки чим довше триватиме передача коронавірусу, тим більше буде виникати його мутацій і штамів і буде рости ризик того, що вони почнуть "уникати впливу вакцин".
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