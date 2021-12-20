У ВООЗ назвали відсутність рівного доступу до вакцин "катастрофічним моральним провалом"

08:03 23 березень Київ, Україна

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус висловив крайню стурбованість ситуацією, яка склалася в світі через нерівний розподіл ковід-вакцин.

Глава ВООЗ назвав відсутність рівних можливостей у доступі до вакцин від коронавірусу в світі "катастрофічним моральним провалом".

"Я в січні говорив, що світ опиниться на межі катастрофічного морального провалу, якщо не вжити термінових кроків для забезпечення рівного розподілу вакцин. У нас є кошти для запобігання провалу, але шокує те, що мало було зроблено для його запобігання", - сказав він.

Глава ВООЗ підкреслив, що країни, які вакцинують зараз молодих і здорових людей, роблять це коштом "життів працівників охорони здоров'я, людей похилого віку та інших груп ризику в інших державах".



Гебрейесус підкреслив, що це шлях, що веде до "самопоразки", оскільки чим довше триватиме передача коронавірусу, тим більше буде виникати його мутацій і штамів і буде рости ризик того, що вони почнуть "уникати впливу вакцин".