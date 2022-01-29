У ВООЗ дали невтішний прогноз

17:34 14 вересень Київ, Україна

Ситуація з поширенням COVID-19 може посилитися через початок навчального року та сезону грипу, ВООЗ очікує значний приріст щоденних смертей від коронавірусу.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге

"Буде ще важче. У жовтні та листопаді ми побачимо зростання смертності", - зазначив він.

Зараз, на думку Ханса Клюге, в Європі спостерігається сплеск випадків захворювання, але кількість смертей залишається відносно стабільною.



При цьому керівник Європейського бюро ВООЗ не уточнив, в яких країнах і наскільки прогнозується зростання смертності.



Відзначимо, кількість хворих на COVID-19 за даними на ранок 14 вересня досягла у світі 29 184 739 осіб.