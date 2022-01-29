У ВООЗ дали невтішний прогноз

Ситуація з поширенням COVID-19 може посилитися через початок навчального року та сезону грипу, ВООЗ очікує значний приріст щоденних смертей від коронавірусу.
Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.
Зараз, на думку Ханса Клюге, в Європі спостерігається сплеск випадків захворювання, але кількість смертей залишається відносно стабільною.
При цьому керівник Європейського бюро ВООЗ не уточнив, в яких країнах і наскільки прогнозується зростання смертності.
Відзначимо, кількість хворих на COVID-19 за даними на ранок 14 вересня досягла у світі 29 184 739 осіб.
При цьому керівник Європейського бюро ВООЗ не уточнив, в яких країнах і наскільки прогнозується зростання смертності.
Відзначимо, кількість хворих на COVID-19 за даними на ранок 14 вересня досягла у світі 29 184 739 осіб.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі