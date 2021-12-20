У Великій Британії рекордна кількість нових випадків коронавірусу з початку пандемії

17:23 16 грудень Київ, Україна





Про це заявив головний санітарний лікар країни Джозеф Вітті під час спільної пресконференції із британським прем'єром Борисом Джонсоном, передає ВВС.



15 грудня було зафіксовано 78610 нових заражень – одразу майже на 20 тис. більше, ніж у попередній день. Попередній добовий рекорд за кількістю заражень у країні склав 68053 зараження та був зафіксований 8 січня поточного року. В цей час Великобританія фактично переживає дві окремі хвилі пандемії, одна з яких обумовлена штамом "Омікрон", що дуже швидко росте, а друга - варіантом "Дельта" Про це заявив головний санітарний лікар країни Джозеф Вітті під час спільної пресконференції із британським прем'єром Борисом Джонсоном, передає ВВС.15 грудня було зафіксовано 78610 нових заражень – одразу майже на 20 тис. більше, ніж у попередній день. Попередній добовий рекорд за кількістю заражень у країні склав 68053 зараження та був зафіксований 8 січня поточного року.

"Я боюся, що протягом наступних кількох тижнів буде багато побитих рекордів, оскільки ставки продовжують зростати", - заявив Вітті.

На думку медика, вже найближчими тижнями швидке поширення штаму «Омікрон» створить суттєве навантаження на систему охорони здоров'я країни.

«Я боюся, що збільшиться кількість пацієнтів із Омікрон штамом, які лягатимуть до лікарні, потраплятимуть у відділення інтенсивної терапії. На мій погляд, це стане очевидним незабаром після Різдва», – наголосив головний санітарний лікар Великобританії.

У свою чергу глава британського уряду Борис Джонсон наголосив на необхідності отримання жителями країни третьої, «бустерної» дози вакцини і закликав поводитися максимально обережно в період різдвяних свят.



Прем'єр додав, що зараз уряд не планує скасовувати різдвяні заходи, обмежуючи збори або закриваючи паби та ресторани, однак, якщо кількість госпіталізацій стрімко зростатиме, керівництво країни готове до таких кроків.