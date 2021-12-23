У Великій Британії дозволили вакцинацію від коронавірусу дітей від 5 років

Британське агентство з регулювання лікарських засобів та товарів медичного призначення (MHRA) заявило, що схвалило новий відповідний віку продукт Pfizer-BioNTech після того, як виявило, що він «безпечний та ефективний» для дітей віком від 5 до 11 років.
«Ми уважно вивчили всі доступні дані та дійшли висновку, що є переконливі докази, що підтверджують позитивний ризик для дітей у цій віковій групі», - заявила виконавча директорка MHRA Джун Рейн.
Вона зазначила, що препарат із двома ін'єкціями давався у нижчій дозі порівняно з дозами, що вводяться дорослим.
На сьогодні Великобританія перебуває у розпалі посиленої кампанії з посилення вакцинації, оскільки вона намагається звести до мінімуму вплив тижневого зростання вірусу Омікрон, прагнучи до кінця місяця запровадити третій укол усім дорослим.
Тим часом уряд Великобританії заявив, що підписав угоди на закупівлю більше 4 мільйонів курсів двох нових противірусних препаратів - Рітонавіра Pfizer та Молнупіравіра американського конкурента Merck/MSD - для лікування Covid-19.
Молнупіравір, що продається як Lagevrio, є частиною національного випробування, проведеного Оксфордським університетом, до якого люди можуть приєднатися, якщо вони мають симптоми вірусу.
Великобританія була першою країною у світі, яка схвалила його минулого місяця, і влада зробить його доступним для тих, хто схильний до високого ризику важких захворювань, наприклад, хворих на рак.
Таблетки Pfizer, які продаються як Paxlovid, ще не зареєстровані будь-де у світі.
Компанія заявила у вівторок, що клінічні випробування показали, що вони знижують кількість госпіталізацій та смертність серед людей із групи ризику майже на 90 відсотків, якщо їх вводити через кілька днів після появи симптомів.
Обидва препарати будуть запущені «якнайшвидше» на початку наступного року, якщо Рітонавір також буде схвалений регулюючими органами.
«Ми уважно вивчили всі доступні дані та дійшли висновку, що є переконливі докази, що підтверджують позитивний ризик для дітей у цій віковій групі», - заявила виконавча директорка MHRA Джун Рейн.
Вона зазначила, що препарат із двома ін'єкціями давався у нижчій дозі порівняно з дозами, що вводяться дорослим.
На сьогодні Великобританія перебуває у розпалі посиленої кампанії з посилення вакцинації, оскільки вона намагається звести до мінімуму вплив тижневого зростання вірусу Омікрон, прагнучи до кінця місяця запровадити третій укол усім дорослим.
Тим часом уряд Великобританії заявив, що підписав угоди на закупівлю більше 4 мільйонів курсів двох нових противірусних препаратів - Рітонавіра Pfizer та Молнупіравіра американського конкурента Merck/MSD - для лікування Covid-19.
Молнупіравір, що продається як Lagevrio, є частиною національного випробування, проведеного Оксфордським університетом, до якого люди можуть приєднатися, якщо вони мають симптоми вірусу.
Великобританія була першою країною у світі, яка схвалила його минулого місяця, і влада зробить його доступним для тих, хто схильний до високого ризику важких захворювань, наприклад, хворих на рак.
Таблетки Pfizer, які продаються як Paxlovid, ще не зареєстровані будь-де у світі.
Компанія заявила у вівторок, що клінічні випробування показали, що вони знижують кількість госпіталізацій та смертність серед людей із групи ризику майже на 90 відсотків, якщо їх вводити через кілька днів після появи симптомів.
Обидва препарати будуть запущені «якнайшвидше» на початку наступного року, якщо Рітонавір також буде схвалений регулюючими органами.
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