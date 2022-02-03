У Великій Британії дозволили вакцинацію дітей від 5 років, але не всіх

У Великій Британії вакцинуватимуть дітей від 5 до 11 років, найбільш схильних до зараження коронавірусом. До таких дітей відносять тих, хто має цукровий діабет, порушення навченості, ослаблений імунітет або живе із вразливими дорослими.
Для щеплення використовуватимуть вакцину Pfizer. Її робитимуть з інтервалом у 8 тижнів. Дітей прищеплюватимуть дозою 10 мкг – третину від кількості, необхідної дорослим.
Загалом планують прищепити близько 500 тисяч дітей. Місцеві медбригади вже почали зв'язуватися з батьками, діти яких потребують вакцинації.
Нагадаємо, на початку листопада 2021 року вакцину Pfizer остаточно схвалили в США для дітей віком від 5 до 11 років. Також наприкінці листопада 2021 р. цю вакцину дітям такого віку рекомендували у Європейському агентстві з лікарських засобів.
Для щеплення використовуватимуть вакцину Pfizer. Її робитимуть з інтервалом у 8 тижнів. Дітей прищеплюватимуть дозою 10 мкг – третину від кількості, необхідної дорослим.
Загалом планують прищепити близько 500 тисяч дітей. Місцеві медбригади вже почали зв'язуватися з батьками, діти яких потребують вакцинації.
Нагадаємо, на початку листопада 2021 року вакцину Pfizer остаточно схвалили в США для дітей віком від 5 до 11 років. Також наприкінці листопада 2021 р. цю вакцину дітям такого віку рекомендували у Європейському агентстві з лікарських засобів.
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