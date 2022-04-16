У Великобританії відмовилися від COVID-вакцинації дітей та підлітків

09:02 18 липня Київ, Україна

У Британії прислухалися до думки вчених з Оксфордського університету і відмовилися від вакцинації дітей та підлітків. Однак серед них є групи, які потрапляють під виключення.



Про це повідомляє The Telegraph.



За даними газети, Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI) закликав утриматися від вакцинації всіх дітей доти, поки не будуть отримані додаткові дані про можливі ризики.



Щеплення пропонують робити вразливим до COVID-19 дітям у віці від 12 до 15 років - тим, хто живе з дорослими з групи ризику, і підліткам, яким через три місяці виповниться 18 років.



Їх будуть прищеплювати вакциною Pfizer/BioNTech.



Очікується, що офіційно про це рішення оголосять в понеділок, 19 липня.



На масовій вакцинації підлітків наполягав глава Національної спілки освіти Британії Кевін Кортні. А проти виступила професорка Оксфордського університету Сара Гілберт, яка керувала роботою зі створення вакцини від AstraZeneca. За її словами, користі від вакцинації дітей «набагато менше», ніж для дорослих, а кількість доз препарату обмежена.