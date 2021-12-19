У Великобританії виявлений новий штам COVID-19, родом з Індії

20:54 16 квітень Київ, Україна

Медики Британії на території королівства виявили новий вид мутації коронавірусу, раніше він був виявлений в Індії.

Про це повідомляє Служба громадської охорони здоров'я країни.



Штаму дали назву B1617. Він був виявлений у 73 пацієнтів в Британії і у чотирьох осіб в Шотландії. Вчені віднесли новий варіант інфекції в категорію "варіанти, що вивчаються".

"У новому штамі є дві білкові мутації, тому він може бути менш контрольованим вакцинами, ніж південноафриканський і бразильський варіанти", - розповів професор медицини в університеті Східної Англії Пол Хантер.

Влада країни вирішує, чи посилювати в'їзд на територію королівства приїжджим з Індії.