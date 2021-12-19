У Великобританії виявлений новий штам COVID-19, родом з Індії

Медики Британії на території королівства виявили новий вид мутації коронавірусу, раніше він був виявлений в Індії.
Про це повідомляє Служба громадської охорони здоров'я країни.
Штаму дали назву B1617. Він був виявлений у 73 пацієнтів в Британії і у чотирьох осіб в Шотландії. Вчені віднесли новий варіант інфекції в категорію "варіанти, що вивчаються".
Штаму дали назву B1617. Він був виявлений у 73 пацієнтів в Британії і у чотирьох осіб в Шотландії. Вчені віднесли новий варіант інфекції в категорію "варіанти, що вивчаються".
Влада країни вирішує, чи посилювати в'їзд на територію королівства приїжджим з Індії.
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