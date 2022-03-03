В Україну прибула четверта партія вакцин AstraZeneca

19:26 03 червень Київ, Україна

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в рамках глобальної ініціативи COVAX доставив в Україну більш ніж 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



Дану партію з 705 600 доз вакцин використовують для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу вакциною CoviShield/AstraZeneca. А саме:

медиків і працівників закладів охорони здоров'я,

учасників Операції об'єднаних сил на сході,

соціальних працівників,

священнослужителів,

співробітників МВС, СБУ,

людей у віці 65+.

Також друге щеплення отримають люди, які вакцинувалися залишковими дозами, громадські працівники.



З початку імунізації в Україні щеплено 1 076 795 осіб, з них отримали одну дозу - 1 076 793 особи, повністю імунізовані 138 090 осіб. Всього проведено 1 214 883 щеплення.