В Україну прибула четверта партія вакцин AstraZeneca

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в рамках глобальної ініціативи COVAX доставив в Україну більш ніж 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca від COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Дану партію з 705 600 доз вакцин використовують для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу вакциною CoviShield/AstraZeneca. А саме:
Дану партію з 705 600 доз вакцин використовують для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу вакциною CoviShield/AstraZeneca. А саме:
- медиків і працівників закладів охорони здоров'я,
- учасників Операції об'єднаних сил на сході,
- соціальних працівників,
- священнослужителів,
- співробітників МВС, СБУ,
- людей у віці 65+.
Також друге щеплення отримають люди, які вакцинувалися залишковими дозами, громадські працівники.
З початку імунізації в Україні щеплено 1 076 795 осіб, з них отримали одну дозу - 1 076 793 особи, повністю імунізовані 138 090 осіб. Всього проведено 1 214 883 щеплення.
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