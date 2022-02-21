В Україну їде вакцина Pfizer, куплена за бюджетні гроші

20:43 25 травень Київ, Україна

Завтра в столицю прилетить чергова партія ковід-вакцини виробництва Pfizer-BioNTech, відмінність цієї партії від попередньої полягає в тому, що вона куплена за бюджетні кошти.
 
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.

Вакцини доставлять в Міжнародний аеропорт Київ імені Сікорського.

Скільки доз буде в першій партії - поки не повідомляється.

Раніше партія вакцини Pfizer була доставлена в Україну 18 травня.