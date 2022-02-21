В Україну їде вакцина Pfizer, куплена за бюджетні гроші

Завтра в столицю прилетить чергова партія ковід-вакцини виробництва Pfizer-BioNTech, відмінність цієї партії від попередньої полягає в тому, що вона куплена за бюджетні кошти.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.
Вакцини доставлять в Міжнародний аеропорт Київ імені Сікорського.
Скільки доз буде в першій партії - поки не повідомляється.
Раніше партія вакцини Pfizer була доставлена в Україну 18 травня.
Вакцини доставлять в Міжнародний аеропорт Київ імені Сікорського.
Скільки доз буде в першій партії - поки не повідомляється.
Раніше партія вакцини Pfizer була доставлена в Україну 18 травня.
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