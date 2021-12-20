В Україні хочуть впровадити постковідну реабілітацію

12:17 30 березень Київ, Україна

Через виявлення різних ускладнень після коронавірусу, МОЗ створило робочу групу для напрацювання пакету ініціатив щодо постковідної реабілітації.

Про це повідомив на брифінгу у вівторок міністр охорони здоров'я Максим Степанов



Як заявив глава МОЗ, британський штам коронавірусу призводить до серйозних ускладнень. Лікарі фіксують проблеми з нервовою системою і легенями. Тому Національна служба здоров'я організовує фінансування реабілітації пацієнтів. Проєкт повинен бути реалізований в цьому році.



Крім того, міністр навів свіжу статистику: сьогодні вже 44 тис. людей госпіталізовано. Тиждень тому було 37 тис.



Степанов також заявив, що українці без вакцин не залишаться. Є контракти і домовленості на поставку в нашу країну 22 млн препаратів компаній:

Sinovac;

AstraZeneca;

Pfizer;

Novavax;

CoronaVac.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, лікарі фіксують проблеми з нервами і легенями після зараження "британським" штамом коронавірусу. Тому МОЗ ініціює проєкт фінансування пакету постковідної реабілітації. Проєкт повинен бути затверджений в цьому році.