В Україні запустили сайт щодо ковід-вакцинації

У МОЗ анонсували появу сайту vaccination.covid19.gov.ua, на якому можна буде знайти будь-яку інформацію щодо вакцин і вакцинації в Україні.
Про це повідомляє пресслужба відомства в середу, 17 лютого.
Сайт vaccination.covid19.gov.ua є офіційним джерелом інформації, на якому можна дізнатися про етапи і цільові групи вакцинації, які вакцини будуть використовуватися, і як буде відбуватися сам процес вакцинації в Україні.
Сайт vaccination.covid19.gov.ua є офіційним джерелом інформації, на якому можна дізнатися про етапи і цільові групи вакцинації, які вакцини будуть використовуватися, і як буде відбуватися сам процес вакцинації в Україні.
На сайті також можна знайти інформаційні панелі зі статистичними даними про хід кампанії з вакцинації в Україні.
"Усі дані на сайті будуть оновлюватися в режимі, наближеному до реального часу", - додали в міністерстві.
"Усі дані на сайті будуть оновлюватися в режимі, наближеному до реального часу", - додали в міністерстві.
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