В Україні запустили сайт щодо ковід-вакцинації

12:51 17 лютого Київ, Україна

У МОЗ анонсували появу сайту vaccination.covid19.gov.ua, на якому можна буде знайти будь-яку інформацію щодо вакцин і вакцинації в Україні.

Про це повідомляє пресслужба відомства в середу, 17 лютого.



Сайт vaccination.covid19.gov.ua є офіційним джерелом інформації, на якому можна дізнатися про етапи і цільові групи вакцинації, які вакцини будуть використовуватися, і як буде відбуватися сам процес вакцинації в Україні.

"Це перша версія порталу з базовою інформацією для громадян, зокрема, з настройками для людей з порушеннями зору. До кінця лютого функціонал порталу буде розширено додатковими розділами і мобільною версією. Після оновлення сайт буде розділений на дві частини. Одна буде містити інформацію для широкої аудиторії, а друга - спеціалізовану інформацію для медичних працівників", - заявив глава МОЗ Максим Степанов.

На сайті також можна знайти інформаційні панелі зі статистичними даними про хід кампанії з вакцинації в Україні.



"Усі дані на сайті будуть оновлюватися в режимі, наближеному до реального часу", - додали в міністерстві.