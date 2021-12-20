В Україні зафіксовано майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу

08:17 23 листопад Київ, Україна

За даними МОЗ, на ранок 23 листопада в Україні зафіксовано 12 729 нових ковід-випадків, 2055 госпіталізовано, 720 осіб не впоралися з хворобою, 23 107 осіб одужали.

За весь час пандемії у країні:

захворіло –3353136

одужало – 2796597

летальних наслідків – 82318

проведено ПЛР-тестувань – 15595737

З початку кампанії вакцинації проведено всього 22 939 693 щеплення. За добу вакциновано 270 258 осіб. Одну дозу отримали 79 207 осіб, повністю імунізовано – 191 051 особу.