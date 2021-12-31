В Україні зафіксовано понад 7 тис. нових випадків Covid-19

08:37 31 грудень Київ, Україна

Минулої доби, 30 грудня, в Україні зафіксовано понад 7 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомляє прес-центр Міністерства охорони здоров'я.. Зазначимо, 29 грудня медики зафіксували 5930 нових випадків коронавірусного захворювання.



Більше нових випадків виявили у Києві (1179), Львівській (487), Полтавській (486) та Донецькій (362) областях. Найменше нових хворих виявлено у Кіровоградській області (53).



Також за минулу добу:



- госпіталізовано – понад 1,5 тис. осіб;

- летальних наслідків – 209;

- одужало – понад 8,6 тис.. людина.



За весь час пандемії в Україні



- захворіло – понад 3,6 млн осіб;

- одужало – понад 3,4 млн осіб;

- летальних наслідків – 95,899 тис.;



МОЗ інформує, що вже 47,3% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19. 44,1% дорослого населення України одержали дві дози вакцини



За добу 30 грудня в Україні понад 101 тис. людей було вакциновано проти Covid-19.