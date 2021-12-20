В Україні зафіксовано 8109 нових випадків зараження COVID-19

10:15 15 грудень Київ, Україна

Минулої доби в Україні зафіксовано 8 109 нових випадків зараження COVID-19. При цьому було госпіталізовано 2280 осіб.



Про це йдеться на офіційному сайті МОЗ України.



Також минулої доби від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 356 осіб, одужало – 26 307.



Серед хворих за добу 14 грудня: 707 дітей (що майже на 150 осіб більше, ніж за добу 13 грудня) та 182 медпрацівники.



Лідерами за кількістю інфікованих за добу стали місто Київ, а також Волинська, Донецька, Запорізька та Вінницька області