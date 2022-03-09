В Україні зафіксовано 5133 нових випадки коронавірусної хвороби

11:09 13 жовтень Київ, Україна

 13 жовтня (станом на 9:00) в Україні 270 587 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 122 летальних, 116 562 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 5 133 нових випадки. Загалом проведено 2 630 988 тестувань методом ПЛР. За добу вилікувалися 2 152 людини.

На цей момент випадки коронавірусної хвороби виявлені:

Вінницька область - 7726 випадків;
Волинська область - 9955 випадків;
Дніпропетровська область - 9272 випадки;
Донецька область - 5961 випадок;
Житомирська область - 8661 випадок;
Закарпатська область - 11042 випадки;
Запорізька область - 5762 випадки;
Івано-Франківська область - 15580 випадків;
Кіровоградська область - 1 355 випадків;
Київ - 28090 випадків;
Київська область - 11525 випадків;
Львівська область - 23129 випадків;
Луганська область - 1917 випадків;
Миколаївська область - 4867 випадків;
Одеська область - 17047 випадків;
Полтавська область - 4906 випадків;
Рівненська область - 14868 випадків;
Сумська область - 7485 випадків;
Тернопільська область - 16250 випадків;
Харківська область - 25625 випадків;
Херсонська область - 2024 випадки;
Хмельницька область - 9230 випадків;
Чернівецька область - 16649 випадків;
Черкаська область - 5849 випадків;
Чернігівська область - 5812 випадків.
 
 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Уряд продовжив карантин до 31 жовтня. Підхід до пом'якшення або посилення карантину залишився адаптивним, але принцип розподілу регіонів для посилення карантинних заходів змінили.