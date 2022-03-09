В Україні зафіксовано 5133 нових випадки коронавірусної хвороби

11:09 13 жовтень Київ, Україна

13 жовтня (станом на 9:00) в Україні 270 587 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 , з них 5 122 летальних, 116 562 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 5 133 нових випадки. Загалом проведено 2 630 988 тестувань методом ПЛР. За добу вилікувалися 2 152 людини.



На цей момент випадки коронавірусної хвороби виявлені:



Вінницька область - 7726 випадків;

Волинська область - 9955 випадків;

Дніпропетровська область - 9272 випадки;

Донецька область - 5961 випадок;

Житомирська область - 8661 випадок;

Закарпатська область - 11042 випадки;

Запорізька область - 5762 випадки;

Івано-Франківська область - 15580 випадків;

Кіровоградська область - 1 355 випадків;

Київ - 28090 випадків;

Київська область - 11525 випадків;

Львівська область - 23129 випадків;

Луганська область - 1917 випадків;

Миколаївська область - 4867 випадків;

Одеська область - 17047 випадків;

Полтавська область - 4906 випадків;

Рівненська область - 14868 випадків;

Сумська область - 7485 випадків;

Тернопільська область - 16250 випадків;

Харківська область - 25625 випадків;

Херсонська область - 2024 випадки;

Хмельницька область - 9230 випадків;

Чернівецька область - 16649 випадків;

Черкаська область - 5849 випадків;

Чернігівська область - 5812 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.



Уряд продовжив карантин до 31 жовтня. Підхід до пом'якшення або посилення карантину залишився адаптивним, але принцип розподілу регіонів для посилення карантинних заходів змінили.