В Україні зафіксовано 4 420 нових випадків COVID-19

12 жовтня (станом на 9:00) в Україні 265 454 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 5 015 летальних, 114 410 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 420 нових випадків. Загалом проведено 2 602 635 тестувань методом ПЛР. За добу вилікувалися 903 людини.
Кількість випадків COVID-19 в регіонах України:
Вінницька обл - 7637 (+68)
Волинська обл - 9791 (+146)
Дніпропетровська обл - 8967 (+186)
Донецька обл - 5699 (50)
Житомирська обл - 8464 (+138)
Закарпатська обл - 10935 (85)
Запорізька обл - 5589 (+128)
Івано-Франківська обл - 15379 (+182)
Кіровоградська обл - 1325 (+21)
Київ - 27693 (+196)
Київська обл - 11309 (+213)
Львівська обл - 22788 (+200)
Луганська обл - 1852 (+26)
Миколаївська обл - 4708 (+162)
Одеська обл - 16770 (+165)
Полтавська обл - 4621 (+244)
Рівненська обл - 14696 (+203)
Сумська обл - 7280 (+418)
Тернопільська обл - 15992 (+194)
Харківська обл - 25186 (+741)
Херсонська обл - 1985 (+93)
Хмельницька обл - 9011 (+219)
Чернівецька обл - 16488 (+169)
Черкаська обл - 5668 (+70)
Чернігівська обл - 5621 (+103)
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