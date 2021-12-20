В Україні зафіксовано 15 415 нових випадків коронавірусної інфекції

09:02 07 квітень Київ, Україна

У країні зростає кількість хворих серед дитячого населення, за минулу добу зафіксовано 636 інфікованих дітей.



Про це повідомив глава українського Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.



За інформацією міністра, за останні 24 години хвороба забрала життя 481 українця. Всього ж від інфекції з початку пандемії померли 35 498 громадян України.



Також за минулу добу було зареєстровано 15 415 нових випадків коронавірусної інфекції, госпіталізовано 5 587 осіб; одужали 11 472 особи; здійснено тестувань за добу - 140 224 (в тому числі методом ПЛР - 59 049, методом ІФА - 23 778, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 57 397).



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.



Кількість захворювань в регіонах на добу:



Київ - 1417 випадків;

Вінницька область - 562 випадки;

Волинська область - 390 випадків;

Дніпропетровська область - 671 випадок;

Донецька область - 650 випадків;

Житомирська область - 465 випадків;

Закарпатська область - 331 випадок;

Запорізька область - 733 випадки;

Івано-Франківська область - 195 випадків;

Київська область - 1092 випадки;

Кіровоградська область - 105 випадків;

Луганська область - 254 випадки;

Львівська область - 1085 випадків;

Миколаївська область - 412 випадків;

Одеська область - 1236 випадків;

Полтавська область - 482 випадки;

Рівненська область - 666 випадків;

Сумська область - 586 випадків;

Тернопільська область - 569 випадків;

Харківська область - 1017 випадків;

Херсонська область - 294 випадки;

Хмельницька область - 912 випадків;

Черкаська область - 745 випадків;

Чернівецька область - 351 випадок;

Чернігівська область - 195 випадків.

