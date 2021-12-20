В Україні зафіксовано 14 325 нових випадків коронавірусу

08:28 24 листопад Київ, Україна

За даними МОЗ, на ранок 24 листопада в Україні зафіксовано 14 325 нових ковід-випадків, 4077 людей потрапили до лікарень, 595 людей померло, 29044 перемогли хворобу.



За весь час пандемії у країні:

захворіло – 3367461

перемогли хворобу – 2825641

смертельних випадків – 82913

проведено ПЛР-тестувань – 15648456

З початку кампанії Covid-вакцинації зроблено 23225814 щеплень. За добу щеплення отримали 286 121 особа, з них 1 дозу – 86 299 осіб, повністю щеплені – 199 822 особи.









