В Україні зафіксовано 14 325 нових випадків коронавірусу

За даними МОЗ, на ранок 24 листопада в Україні зафіксовано 14 325 нових ковід-випадків, 4077 людей потрапили до лікарень, 595 людей померло, 29044 перемогли хворобу.
За весь час пандемії у країні:
захворіло – 3367461
перемогли хворобу – 2825641
смертельних випадків – 82913
За весь час пандемії у країні:
захворіло – 3367461
перемогли хворобу – 2825641
смертельних випадків – 82913
проведено ПЛР-тестувань – 15648456
З початку кампанії Covid-вакцинації зроблено 23225814 щеплень. За добу щеплення отримали 286 121 особа, з них 1 дозу – 86 299 осіб, повністю щеплені – 199 822 особи.
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