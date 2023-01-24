В Україні зафіксовано перший випадок зараження штамом коронавірусу Кракен

16:38 24 січня Київ, Україна

В Україні зафіксовано перший випадок зараження новим підвидом штаму коронавірусу Омікрон XBB.1.5, або Кракен. Про це повідомляє МОЗ у вівторок, 24 січня.

"Випадок був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу", – йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які могли б робити його небезпечнішим за інші субваріанти. Однак у порівнянні з попередніми штамами, він найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини і здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

Технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей штам може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Також він досить швидко замінює стандартний варіант Омікрон, який циркулював раніше (наприклад, у США з 1% на 47-му тижні 2022 року до 8% на 50-му тижні).

Загалом, за наявними даними, з 22 жовтня 2022 року до 11 січня 2023 року в 38 країнах зареєстровано 5288 випадків COVID-19, викликаних субваріантом Омікрон XBB.1.5. Більшість із них реєструвалися у США (82,2%), Великій Британії (8,1%) та Данії (2,2%).

Раніше повідомлялося, що на території України циркулюють вісім різновидів штаму Омікрон. При цьому показники захворюваності COVID-19 нижчі від епідемічного порогу.