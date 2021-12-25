В Україні зафіксовано незначний спад інфікування коронавірусом – 5 276 нових випадків.

Минулої доби 24 грудня медики зафіксували незначний спад інфікованих коронавірусом - 5 276 нових випадків. Серед них 378 дітей та 90 працівників сфери охорони здоров'я.

Минулої доби від пандемії повністю вилікувалися 15 639 осіб, були госпіталізовані – 1 689 осіб, не змогли впоратися з ускладненнями та померли 268 осіб.

Лідерами за добовим приростом інфікованих коронавірусом стали Київ, Київська область, а також Донецька, Львівська, Одеська та Полтавська області.