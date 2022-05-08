В Україні за добу зафіксовано 984 COVID-випадки

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні за добу зафіксовано 984 нових підтверджених випадки COVID-19, летальних випадків - 43.
Із захворілих 59 дітей і 48 медпрацівників
Також за минулу добу:
- госпіталізовано - 572 особи;
- летальних випадків - 43;
- одужали - 570 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР - 22 533 особи,
- методом ІФА - 8 064 особи,
- експрес-тестами - 16 845 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 255 345 осіб;
- одужали - 2 188 273 особи;
- летальних випадків - 53 024;
- проведення ПЛР-тестів - 11 446 663.
- госпіталізовано - 572 особи;
- летальних випадків - 43;
- одужали - 570 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР - 22 533 особи,
- методом ІФА - 8 064 особи,
- експрес-тестами - 16 845 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 255 345 осіб;
- одужали - 2 188 273 особи;
- летальних випадків - 53 024;
- проведення ПЛР-тестів - 11 446 663.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) і Дніпропетровській (64) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
м. Київ - 236
Вінницька область - 19
Волинська область - 3
Дніпропетровська область - 64
Донецька область - 91
Житомирська область - 20
Закарпатська область - 4
Запорізька область - 53
Івано-Франківська область - 9
Київська область - 34
Кіровоградська область - 7
Луганська область - 43
Львівська область - 34
Миколаївська область - 16
Одеська область - 46
Полтавська область - 23
Рівненська область - 29
Сумська область - 18
Тернопільська область - 19
Харківська область - 75
Херсонська область - 71
Хмельницька область - 35
Черкаська область - 23
Чернівецька область - 10
Чернігівська область - 2
м. Київ - 236
Вінницька область - 19
Волинська область - 3
Дніпропетровська область - 64
Донецька область - 91
Житомирська область - 20
Закарпатська область - 4
Запорізька область - 53
Івано-Франківська область - 9
Київська область - 34
Кіровоградська область - 7
Луганська область - 43
Львівська область - 34
Миколаївська область - 16
Одеська область - 46
Полтавська область - 23
Рівненська область - 29
Сумська область - 18
Тернопільська область - 19
Харківська область - 75
Херсонська область - 71
Хмельницька область - 35
Черкаська область - 23
Чернівецька область - 10
Чернігівська область - 2
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