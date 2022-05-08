В Україні за добу зафіксовано 984 COVID-випадки

10:21 04 серпня Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні за добу зафіксовано 984 нових підтверджених випадки COVID -19, летальних випадків - 43.

Із захворілих 59 дітей і 48 медпрацівників

Також за минулу добу:



- госпіталізовано - 572 особи;

- летальних випадків - 43;

- одужали - 570 осіб;



За добу протестовано:



- методом ПЛР - 22 533 особи,

- методом ІФА - 8 064 особи,

- експрес-тестами - 16 845 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



- захворіли - 2 255 345 осіб;

- одужали - 2 188 273 особи;

- летальних випадків - 53 024;

- проведення ПЛР-тестів - 11 446 663.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) і Дніпропетровській (64) областях.