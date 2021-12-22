В Україні за добу захворіли на коронавірус понад 6,3 тисячі людей

09:40 22 грудень Київ, Україна

За повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров'я, за 21 грудня в Україні було виявлено 6363 нових COVID-випадки. Серед них 534 дитини та 208 медичних працівників.

2241 людина була направлена на стаціонарне лікування, а 19494 людини змогли впоратися з хворобою.

На жаль, лише за останню добу від коронавірусу померла 301 людина. З початку пандемії у країні померло від коронавірусу 93 909 українців.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

  • м. Київ – 1403;
  • Вінницька область – 251;
  • Волинська область – 376;
  • Дніпропетровська область – 170;
  • Донецька область – 362;
  • Житомирська область – 120;
  • Закарпатська область – 182;
  • Запорізька область – 392;
  • Івано-Франківська область – 158;
  • Київська область – 354;
  • Кіровоградська область – 95;
  • Луганська область – 77;
  • Львівська область – 166;
  • Миколаївська область – 219;
  • Одеська область – 154;
  • Полтавська область – 349;
  • Рівненська область – 244;
  • Сумська область – 157;
  • Тернопільська область – 130;
  • Харківська область – 213;
  • Херсонська область – 121;
  • Хмельницька область – 183;
  • Черкаська область – 309;
  • Чернівецька область – 87;
  • Чернігівська область – 91.

За весь період пандемії в Україні захворіло 3623079 осіб; одужало 3376899 осіб; було проведено 16566449 ПЛР-тестувань.

Повідомляємо також, що перший українець зі штамом Омікрон одужав. "Завдяки тому, що цей пацієнт був повністю вакцинований ще навесні, хвороба у нього протікала безсимптомно. Наразі у нього вже негативний ПЛР-тест", - заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.