В Україні за добу захворіли на коронавірус понад 6,3 тисячі людей

За повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров'я, за 21 грудня в Україні було виявлено 6363 нових COVID-випадки. Серед них 534 дитини та 208 медичних працівників.
2241 людина була направлена на стаціонарне лікування, а 19494 людини змогли впоратися з хворобою.
На жаль, лише за останню добу від коронавірусу померла 301 людина. З початку пандемії у країні померло від коронавірусу 93 909 українців.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
- м. Київ – 1403;
- Вінницька область – 251;
- Волинська область – 376;
- Дніпропетровська область – 170;
- Донецька область – 362;
- Житомирська область – 120;
- Закарпатська область – 182;
- Запорізька область – 392;
- Івано-Франківська область – 158;
- Київська область – 354;
- Кіровоградська область – 95;
- Луганська область – 77;
- Львівська область – 166;
- Миколаївська область – 219;
- Одеська область – 154;
- Полтавська область – 349;
- Рівненська область – 244;
- Сумська область – 157;
- Тернопільська область – 130;
- Харківська область – 213;
- Херсонська область – 121;
- Хмельницька область – 183;
- Черкаська область – 309;
- Чернівецька область – 87;
- Чернігівська область – 91.
За весь період пандемії в Україні захворіло 3623079 осіб; одужало 3376899 осіб; було проведено 16566449 ПЛР-тестувань.
Повідомляємо також, що перший українець зі штамом Омікрон одужав. "Завдяки тому, що цей пацієнт був повністю вакцинований ще навесні, хвороба у нього протікала безсимптомно. Наразі у нього вже негативний ПЛР-тест", - заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.
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