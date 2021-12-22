В Україні за добу захворіли на коронавірус понад 6,3 тисячі людей

За повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров'я, за 21 грудня в Україні було виявлено 6363 нових COVID-випадки. Серед них 534 дитини та 208 медичних працівників.

2241 людина була направлена на стаціонарне лікування, а 19494 людини змогли впоратися з хворобою.

На жаль, лише за останню добу від коронавірусу померла 301 людина. З початку пандемії у країні померло від коронавірусу 93 909 українців.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

м. Київ – 1403;

Вінницька область – 251;

– 251; Волинська область – 376;

Дніпропетровська область – 170;

Донецька область – 362;

Житомирська область – 120;

Закарпатська область – 182;

Запорізька область – 392;

Івано-Франківська область – 158;

Київська область – 354;

Кіровоградська область – 95;

Луганська область – 77;

Львівська область – 166;

Миколаївська область – 219;

Одеська область – 154;

Полтавська область – 349;

Рівненська область – 244;

Сумська область – 157;

Тернопільська область – 130;

Харківська область – 213;

Херсонська область – 121;

Хмельницька область – 183;

Черкаська область – 309;

Чернівецька область – 87;

Чернігівська область – 91.

За весь період пандемії в Україні захворіло 3623079 осіб; одужало 3376899 осіб; було проведено 16566449 ПЛР-тестувань.

Повідомляємо також, що перший українець зі штамом Омікрон одужав. "Завдяки тому, що цей пацієнт був повністю вакцинований ще навесні, хвороба у нього протікала безсимптомно. Наразі у нього вже негативний ПЛР-тест", - заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.