В Україні за добу підтвердили 1 081 новий випадок COVID-19

10:07 06 серпня Київ, Україна

За даними МОЗ, за минулу добу в Україні зареєстрували 1081 новий випадок COVID -19, одужали - 478 осіб.

Із захворілих за минулу добу: дітей - 74, медпрацівників - 32.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 516 осіб;

летальних випадків - 16;

одужали - 478 осіб;

протестовано: методом ПЛР - 19 929 осіб, методом ІФА - 7546 осіб, експрес-тестами - 15 122 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 257 478 осіб;

одужали - 2 189 293 особи;

летальних випадків - 53 065;

проведено ПЛР-тестів - 11 487 542.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.

Випадків в областях



Київ - 164

Вінницька - 46

Волинська - 9

Дніпропетровська - 54

Донецьк - 57

Житомирська - 17

Закарпатська - 11

Запорізька - 43

Івано-Франківська - 16

Київська - 54

Кіровоградська - 6

Луганська - 25

Львівська - 64

Миколаївська - 13

Одеська - 92

Полтавська - 23

Рівненська - 16

Сумська - 49

Тернопільська - 32

Харківська - 83

Херсонська - 95

Хмельницька - 37

Черкаська - 26

Чернівецька - 24

Чернігівська - 25