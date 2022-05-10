В Україні за добу підтвердили 1 081 новий випадок COVID-19

За даними МОЗ, за минулу добу в Україні зареєстрували 1081 новий випадок COVID-19, одужали - 478 осіб.
Із захворілих за минулу добу: дітей - 74, медпрацівників - 32.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 516 осіб;
летальних випадків - 16;
одужали - 478 осіб;
протестовано: методом ПЛР - 19 929 осіб, методом ІФА - 7546 осіб, експрес-тестами - 15 122 особи.
летальних випадків - 16;
одужали - 478 осіб;
протестовано: методом ПЛР - 19 929 осіб, методом ІФА - 7546 осіб, експрес-тестами - 15 122 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 257 478 осіб;
одужали - 2 189 293 особи;
летальних випадків - 53 065;
проведено ПЛР-тестів - 11 487 542.
захворіло - 2 257 478 осіб;
одужали - 2 189 293 особи;
летальних випадків - 53 065;
проведено ПЛР-тестів - 11 487 542.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.
Випадків в областях
Київ - 164
Вінницька - 46
Волинська - 9
Дніпропетровська - 54
Донецьк - 57
Житомирська - 17
Закарпатська - 11
Запорізька - 43
Івано-Франківська - 16
Київська - 54
Кіровоградська - 6
Луганська - 25
Львівська - 64
Миколаївська - 13
Одеська - 92
Полтавська - 23
Рівненська - 16
Сумська - 49
Тернопільська - 32
Харківська - 83
Херсонська - 95
Хмельницька - 37
Черкаська - 26
Чернівецька - 24
Чернігівська - 25
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