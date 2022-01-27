В Україні за добу було виявлено понад 5 тисяч COVID-випадків

09:33 09 травень Київ, Україна

Травневі свята, які супроводжуються масовими гуляннями, провокують поширення інфекції. Як повідомляє в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, за минулу добу в країні було виявлено 5372 випадки інфікування коронавірусом.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.

За добу госпіталізували 2599 осіб; померли 193 людини, а одужала 9181 особа.

За вчора зробили 46 516 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР - 21 796, методом ІФА - 4859, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 19 861).

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 119 510 осіб; видужала 1 759 751 особа; померли 46 393 пацієнти.

Раніше повідомлялося, що в Україні не залишилося "червоних" COVID-зон. Сумська область останньою вийшла з "червоної" зони. При цьому в Україні діють обмеження, встановлені для жовтого рівня епідеміологічної небезпеки.