В Україні за минулу добу одужали 19 507 українців

08:52 13 травень Київ, Україна

В Україні відновилося зростання добового інфікування коронавірусом. За минулу добу медики діагностували 6 813 нових випадків зараження.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у четвер, 13 травня.



При цьому одужали напередодні 19 507 українців (всього - 1816643), а померли 346 осіб (всього - 47333). За день зробили 18 486 щеплень від коронавірусу (всього - 901 105).



Статистика інфікування і вакцинації по областях:



Київ - 726/1425

Вінницька область - 128/426

Волинська область - 226/395

Дніпропетровська область - 553/1550

Донецька область - 587/996

Житомирська область - 118/1024

Закарпатська область - 104/681

Запорізька область - 432/1350

Івано-Франківська область - 170/906

Київська область - 260/618

Кіровоградська область - 117/522

Луганська область - 126/448

Львівська область - 259/1066

Миколаївська область - 244/564

Одеська область - 196/1178

Полтавська область - 307/490

Рівненська область - 459/569

Сумська область - 159/400

Тернопільська область - 129/882

Харківська область - 635/615

Херсонська область - 158/20

Хмельницька область - 232/964

Черкаська область - 327/524

Чернівецька область - 74/477

Чернігівська область - 87/538