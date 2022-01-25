В Україні за минулу добу одужали 19 507 українців

В Україні відновилося зростання добового інфікування коронавірусом. За минулу добу медики діагностували 6 813 нових випадків зараження.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у четвер, 13 травня.
При цьому одужали напередодні 19 507 українців (всього - 1816643), а померли 346 осіб (всього - 47333). За день зробили 18 486 щеплень від коронавірусу (всього - 901 105).
Статистика інфікування і вакцинації по областях:
Київ - 726/1425
Вінницька область - 128/426
Волинська область - 226/395
Дніпропетровська область - 553/1550
Донецька область - 587/996
Житомирська область - 118/1024
Закарпатська область - 104/681
Запорізька область - 432/1350
Івано-Франківська область - 170/906
Київська область - 260/618
Кіровоградська область - 117/522
Луганська область - 126/448
Львівська область - 259/1066
Миколаївська область - 244/564
Одеська область - 196/1178
Полтавська область - 307/490
Рівненська область - 459/569
Сумська область - 159/400
Тернопільська область - 129/882
Харківська область - 635/615
Херсонська область - 158/20
Хмельницька область - 232/964
Черкаська область - 327/524
Чернівецька область - 74/477
Чернігівська область - 87/538
При цьому одужали напередодні 19 507 українців (всього - 1816643), а померли 346 осіб (всього - 47333). За день зробили 18 486 щеплень від коронавірусу (всього - 901 105).
Статистика інфікування і вакцинації по областях:
Київ - 726/1425
Вінницька область - 128/426
Волинська область - 226/395
Дніпропетровська область - 553/1550
Донецька область - 587/996
Житомирська область - 118/1024
Закарпатська область - 104/681
Запорізька область - 432/1350
Івано-Франківська область - 170/906
Київська область - 260/618
Кіровоградська область - 117/522
Луганська область - 126/448
Львівська область - 259/1066
Миколаївська область - 244/564
Одеська область - 196/1178
Полтавська область - 307/490
Рівненська область - 459/569
Сумська область - 159/400
Тернопільська область - 129/882
Харківська область - 635/615
Херсонська область - 158/20
Хмельницька область - 232/964
Черкаська область - 327/524
Чернівецька область - 74/477
Чернігівська область - 87/538
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