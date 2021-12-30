В Україні за минулу добу захворіло на коронавірус майже 6 тис людей

08:36 30 грудень Київ, Україна

Минулої доби, 29 грудня, коронавірус діагностували у 5 930 осіб. Серед інфікованих 373 дитини та 137 працівників охорони здоров'я.



Про це йдеться на офіційному сайті МОЗ.



Також медики повідомили про 1 747 госпіталізації та 278 летальних випадків. Минулої доби в країні одужало від коронавірусу 10 369 осіб, всього з початку пандемії вірус побороли 3 460 249.



Максимальна кількість нових випадків зареєстрована у Києві та Київській області, а також у Донецькій, Полтавській та Одеській областях.