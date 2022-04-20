В Україні за минулу добу виявили 12287 нових випадків COVID-19

Згідно з офіційними даними МОЗ України, 24 листопада 2020 року зафіксовано 12287 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 533 дитини і 570 медпрацівників.
При цьому одужали 299358 осіб (напередодні - 8 298), а померли - 11263 українці (напередодні - 188).
Статистика по регіонах:
Київ - 61640 (+1 422)
Вінницька - 15658 (+182)
Волинська - 22221 (+357)
Дніпропетровська - 30606 (+952)
Донецька - 20498 (+236)
Житомирська - 27 157 (+191)
Закарпатська - 21 903 (+365)
Запорізька - 25242 (+800)
Івано-Франківська - 32826 (+530)
Київська - 32 301 (+1 089)
Кіровоградська - 4455 (+97)
Луганська - 5719 (+40)
Львівська - 42050 (+771)
Миколаївська - 15745 (+425)
Одеська - 38 766 (+865)
Полтавська - 19143 (+586)
Рівненська - 28461 (+267)
Сумська - 23896 (+729)
Тернопільська - 26051 (+238)
Харківська - 51992 (+355)
Херсонська - 8869 (+165)
Хмельницька - 26624 (+194)
Черкаська - 19 038 (+746)
Чернівецька - 31 710 (+341)
Чернігівська - 15 405 (+34)
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