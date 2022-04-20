В Україні за минулу добу виявили 12287 нових випадків COVID-19

При цьому одужали 299358 осіб (напередодні - 8 298), а померли - 11263 українці (напередодні - 188).

Статистика по регіонах:

Київ - 61640 (+1 422)

Вінницька - 15658 (+182)

Волинська - 22221 (+357)

Дніпропетровська - 30606 (+952)

Донецька - 20498 (+236)

Житомирська - 27 157 (+191)

Закарпатська - 21 903 (+365)

Запорізька - 25242 (+800)

Івано-Франківська - 32826 (+530)

Київська - 32 301 (+1 089)

Кіровоградська - 4455 (+97)

Луганська - 5719 (+40)

Львівська - 42050 (+771)

Миколаївська - 15745 (+425)

Одеська - 38 766 (+865)

Полтавська - 19143 (+586)

Рівненська - 28461 (+267)

Сумська - 23896 (+729)

Тернопільська - 26051 (+238)

Харківська - 51992 (+355)

Херсонська - 8869 (+165)

Хмельницька - 26624 (+194)

Черкаська - 19 038 (+746)

Чернівецька - 31 710 (+341)

Чернігівська - 15 405 (+34)

Згідно з офіційними даними МОЗ України, 24 листопада 2020 року зафіксовано 12287 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 533 дитини і 570 медпрацівників.