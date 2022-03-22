В Україні за минулу добу провели 53 786 щеплень від COVID

У країні зростають темпи вакцинації проти коронавірусу, вчора COVID-вакцинацію пройшли ще 53 786 українців.
Зазначено, що першу дозу вакцини отримали 22 526 осіб, а повністю вакциновані 31 260 українців. Напередодні в країні працювали 412 мобільних бригад і 1 064 пункти щеплень.
Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії AstraZeneca - 23 277. Менше використовувалися вакцини компанії Sinovac Biotech - 15 545 і Pfizer - 14 964.
Станом на 23 червня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 725 976 осіб.
Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії AstraZeneca - 23 277. Менше використовувалися вакцини компанії Sinovac Biotech - 15 545 і Pfizer - 14 964.
Станом на 23 червня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 725 976 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 755 139 осіб, з них отримали першу дозу - 1 755 137 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 394 107 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 149 244 щеплення.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
- Київ - 4568
- Вінницька область - 1527
- Волинська область - 341
- Дніпропетровська область - 1234
- Донецька область - 759
- Житомирська область - 540
- Закарпатська область - 317
- Запорізька область - 723
- Івано-Франківська область - 458
- Київська область - 1392
- Кіровоградська область - 291
- Луганська область - 647
- Львівська область - 1499
- Миколаївська область - 897
- Одеська область - 1251
- Полтавська область - 410
- Рівненська область - 382
- Сумська область - 337
- Тернопільська область - 114
- Харківська область - 1607
- Херсонська область - 143
- Хмельницька область - 810
- Черкаська область - 757
- Чернівецька область - 399
- Чернігівська область - 1123
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