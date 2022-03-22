В Україні за минулу добу провели 53 786 щеплень від COVID

10:27 23 червня Київ, Україна

У країні зростають темпи вакцинації проти коронавірусу, вчора COVID-вакцинацію пройшли ще 53 786 українців.

Зазначено, що першу дозу вакцини отримали 22 526 осіб, а повністю вакциновані 31 260 українців. Напередодні в країні працювали 412 мобільних бригад і 1 064 пункти щеплень.



Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії AstraZeneca - 23 277. Менше використовувалися вакцини компанії Sinovac Biotech - 15 545 і Pfizer - 14 964.



Станом на 23 червня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 725 976 осіб.





З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 755 139 осіб, з них отримали першу дозу - 1 755 137 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 394 107 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 149 244 щеплення.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):