В Україні за минулу добу провели 53 786 щеплень від COVID

10:27 23 червня Київ, Україна

У країні зростають темпи вакцинації проти коронавірусу, вчора COVID-вакцинацію пройшли ще 53 786 українців.
 
Зазначено, що першу дозу вакцини отримали 22 526 осіб, а повністю вакциновані 31 260 українців. Напередодні в країні працювали 412 мобільних бригад і 1 064 пункти щеплень.

Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії AstraZeneca - 23 277. Менше використовувалися вакцини компанії Sinovac Biotech - 15 545 і Pfizer - 14 964.

Станом на 23 червня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 725 976 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 755 139 осіб, з них отримали першу дозу - 1 755 137 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 394 107 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 149 244 щеплення.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
  • Київ - 4568
  • Вінницька область - 1527
  • Волинська область - 341
  • Дніпропетровська область - 1234
  • Донецька область - 759
  • Житомирська область - 540
  • Закарпатська область - 317
  • Запорізька область - 723
  • Івано-Франківська область - 458
  • Київська область - 1392
  • Кіровоградська область - 291
  • Луганська область - 647
  • Львівська область - 1499
  • Миколаївська область - 897
  • Одеська область - 1251
  • Полтавська область - 410
  • Рівненська область - 382
  • Сумська область - 337
  • Тернопільська область - 114
  • Харківська область - 1607
  • Херсонська область - 143
  • Хмельницька область - 810
  • Черкаська область - 757
  • Чернівецька область - 399
  • Чернігівська область - 1123