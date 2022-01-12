В Україні за минулу добу виявили 2 141 новий випадок зараження COVID-19

09:15 31 серпень Київ, Україна

Міністерство охорони здоров'я України б'є на сполох, виправдалися найгірші прогнози.

На сьогоднішній день, 31 серпня в Україні на коронавірус хворіють понад 60 тисяч українців.

В Україні за минулу добу виявили 2 141 новий випадок зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих досягла 121 215.



Кількість хворих в країні трохи зросла після зниження напередодні. Вчора повідомлялося про 2 096 нових інфікованих.



За останні 24 години найбільше хворих виявили в Києві (277), Одеській області (189), Харківській області (187) та Івано-Франківській області (165).



Також повідомляється, що за минулу добу померли 30 осіб. З початку пандемії в Україні вже 2 557 жертв.



При цьому за добу одужали 380 осіб. За весь час кількість пацієнтів, які одужали, досягла 57 114. Зараз на коронавірус хворіють 61 544 українці. За останню добу їхня кількість зросла на 1 731.



Кількість виявлених випадків COVID-19 в регіонах України:



Вінницька обл - 3993 (45)

Волинська обл - 5471 (+54)

Дніпропетровська обл - 2349 (+43)

Донецька обл - 1418 (+2)

Житомирська обл - 3302 (+89)

Закарпатська обл - 7516 (60)

Запорізька обл - 1 596 (+38)

Івано-Франківська обл - 9179 (+165)

Кіровоградська обл - 814 (+4)

Київ - 13370 (+277)

Київська обл - 5669 (+89)

Львівська обл - 14510 (+154)

Луганська обл - 315 (+3)

Миколаївська обл - 1252 (+83)

Одеська обл - 7283 (+189)

Полтавська обл - 789 (19)

Рівненська обл - 9182 (+84)

Сумська обл - 1470 (+14)

Тернопільська обл - 6014 (+149)

Харківська обл - 9076 (+187)

Херсонська обл - 396 (+4)

Хмельницька обл - 2481 (+79)

Чернівецька обл - 10303 (+158)

Черкаська обл - 1573 (+35)

Чернігівська обл - 1894 (+117)

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося про черговий антирекорд в Україні - тоді за добу захворіла 2 481 особа.