В Україні за минулу добу менше 700 нових випадків зараження на коронавірус

За даними Міністерства охорони здоров'я на 12 липня, за минулу добу в Україні було виявлено 678 нових випадків зараження вірусом COVID-19. Це значно менше показника напередодні. Загальна кількість інфікованих людей досягла 53 521.
Також за добу одужали 457 осіб. З початку пандемії вилікувалися понад 26 тисяч пацієнтів.
При цьому померли за добу 11 українців. Загальна кількість жертв пандемії досягла 1 383.
Кількість випадків коронавируса в регіонах України:
Вінницька область - 2097 (+16)
Волинська область - 3042 (+55)
Дніпропетровська область - 1144 (+4)
Донецька область - 759 (1)
Житомирська область - 1532 (11)
Закарпатська область - 3909 (+67)
Запорізька область - 621 (+9)
Івано-Франківська область - 3029 (+58)
Кіровоградська область - 673 (+3)
Київ - 6182 (+67)
Київська область - 3026 (+40)
Львівська область - 7003 (+121)
Луганська область - 93 (0)
Миколаївська область - 481 (+4)
Одеська область - 2174 (+33)
Полтавська область - 331 (0)
Рівненська область - 4598 (+78)
Сумська область - 340 (+3)
Тернопільська область - 2231 (+14)
Харківська область - 2649 (+28)
Херсонська область - 204 (0)
Хмельницька область - 908 (20)
Чернівецька область - 5140 (+23)
Черкаська область - 748 (10)
Чернігівська область - 607 (+13)
Раніше в Україні протягом двох днів поспіль було більше видужали, ніж хворих коронавірусів.
Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський оцінив боротьбу з COVID-19.
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