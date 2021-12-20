В Україні за минулу добу менше 700 нових випадків зараження на коронавірус

За даними Міністерства охорони здоров'я на 12 липня, за минулу добу в Україні було виявлено 678 нових випадків зараження вірусом COVID-19. Це значно менше показника напередодні. Загальна кількість інфікованих людей досягла 53 521.

Також за добу одужали 457 осіб. З початку пандемії вилікувалися понад 26 тисяч пацієнтів.

При цьому померли за добу 11 українців. Загальна кількість жертв пандемії досягла 1 383.

Кількість випадків коронавируса в регіонах України: Вінницька область - 2097 (+16) Волинська область - 3042 (+55) Дніпропетровська область - 1144 (+4) Донецька область - 759 (1) Житомирська область - 1532 (11) Закарпатська область - 3909 (+67) Запорізька область - 621 (+9) Івано-Франківська область - 3029 (+58) Кіровоградська область - 673 (+3) Київ - 6182 (+67) Київська область - 3026 (+40) Львівська область - 7003 (+121) Луганська область - 93 (0) Миколаївська область - 481 (+4) Одеська область - 2174 (+33) Полтавська область - 331 (0) Рівненська область - 4598 (+78) Сумська область - 340 (+3) Тернопільська область - 2231 (+14) Харківська область - 2649 (+28) Херсонська область - 204 (0) Хмельницька область - 908 (20) Чернівецька область - 5140 (+23) Черкаська область - 748 (10) Чернігівська область - 607 (+13)

Раніше в Україні протягом двох днів поспіль було більше видужали, ніж хворих коронавірусів.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський оцінив боротьбу з COVID-19.