В Україні за минулу добу менше 700 нових випадків зараження на коронавірус

10:10 12 липень Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я на 12 липня, за минулу добу в Україні було виявлено 678 нових випадків зараження вірусом COVID-19. Це значно менше показника напередодні. Загальна кількість інфікованих людей досягла 53 521.

Також за добу одужали 457 осіб. З початку пандемії вилікувалися понад 26 тисяч пацієнтів.

При цьому померли за добу 11 українців. Загальна кількість жертв пандемії досягла 1 383.

Кількість випадків коронавируса в регіонах України:

Вінницька область - 2097 (+16)

Волинська область - 3042 (+55)

Дніпропетровська область - 1144 (+4)

Донецька область - 759 (1)

Житомирська область - 1532 (11)

Закарпатська область - 3909 (+67)

Запорізька область - 621 (+9)

Івано-Франківська область - 3029 (+58)

Кіровоградська область - 673 (+3)

Київ - 6182 (+67)

Київська область - 3026 (+40)

Львівська область - 7003 (+121)

Луганська область - 93 (0)

Миколаївська область - 481 (+4)

Одеська область - 2174 (+33)

Полтавська область - 331 (0)

Рівненська область - 4598 (+78)

Сумська область - 340 (+3)

Тернопільська область - 2231 (+14)

Харківська область - 2649 (+28)

Херсонська область - 204 (0)

Хмельницька область - 908 (20)

Чернівецька область - 5140 (+23)

Черкаська область - 748 (10)

Чернігівська область - 607 (+13)

Раніше в Україні протягом двох днів поспіль було більше видужали, ніж хворих коронавірусів.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський оцінив боротьбу з COVID-19.