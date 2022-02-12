В Україні за минулу добу понад 5 тис інфікованих

МОЗ України інформував про 5165 нових випадків COVID-19, серед яких 324 дитини і 109 медпрацівників.
Також за минулу добу:
госпіталізовані - 1884 особи;
виписані з лікарень - 2821 особа;
летальних випадків - 203;
одужали - 16748 осіб;
здійснено тестувань за добу - 69 732 (зокрема, методом ПЛР - 29509, методом ІФА - 12693) досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 27530.
Також за минулу добу:
госпіталізовані - 1884 особи;
виписані з лікарень - 2821 особа;
летальних випадків - 203;
одужали - 16748 осіб;
здійснено тестувань за добу - 69 732 (зокрема, методом ПЛР - 29509, методом ІФА - 12693) досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 27530.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2170398 осіб;
одужали - 1916194 особи;
летальних випадків - 48 899;
проведення ПЛР-тестів - 9943891.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській області (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311), та Київській (295) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
м. Київ - 433 випадки;
Вінницька область - 117 випадків;
Волинська область - 196 випадків;
Дніпропетровська область - 489 випадків;
Донецька область - 291 випадок;
Житомирська область - 164 випадки;
Закарпатська область - 96 випадків;
Запорізька область - 311 випадків;
Івано-Франківська область - 126 випадків;
Київська область - 295 випадків;
Кіровоградська область - 80 випадків;
Луганська область - 123 випадки;
Львівська область - 283 випадки;
Миколаївська область - 172 випадки;
Одеська область - 146 випадків;
Полтавська область - 137 випадків;
Рівненська область - 217 випадків;
Сумська область - 129 випадків;
Тернопільська область - 141 випадок;
Харківська область - 429 випадків;
Херсонська область - 240 випадків;
Хмельницька область - 152 випадки;
Черкаська область - 181 випадок;
Чернівецька область - 86 випадків;
Чернігівська область - 131 випадок.
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