В Україні за минулу добу понад 5 тис інфікованих

08:30 20 травень Київ, Україна

МОЗ України інформував про 5165 нових випадків COVID-19, серед яких 324 дитини і 109 медпрацівників.



Також за минулу добу:



госпіталізовані - 1884 особи;

виписані з лікарень - 2821 особа;

летальних випадків - 203;

одужали - 16748 осіб;

здійснено тестувань за добу - 69 732 (зокрема, методом ПЛР - 29509, методом ІФА - 12693) досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 27530.



За весь час пандемії в Україні:



захворіли - 2170398 осіб;

одужали - 1916194 особи;

летальних випадків - 48 899;

проведення ПЛР-тестів - 9943891.