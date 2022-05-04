В Україні за минулу добу понад 125 тис осіб вакциновані проти ковіду

11:22 03 серпня Київ, Україна

За інформацією МОЗ, за минулу добу в Україні щеплення від коронавірусу отримали 125 161 особа, з них повністю імунізовані - 54 817 осіб.

Протягом доби працювали 751 мобільна бригада, 2174 пункти щеплення і 251 центр вакцинації.





Відзначається, що одну дозу отримали 70 344 особи, повністю імунізовані - 54 817 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 3 669 513 осіб, з них отримали одну дозу - 3 669 511 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 088 433 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Всього в Україні зроблено 5 757 944 щеплення.