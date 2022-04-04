В Україні за день підтвердили 610 нових випадків коронавірусу

За інформацією МОЗ, на ранок 7 липня в Україні зареєстровано 610 нових випадків COVID-19, госпіталізовано - 458 осіб.
Із захворілих за минулу добу: дітей - 40, медпрацівників - 20.
За минулу добу:
госпіталізовано - 458 осіб;
летальних випадків - 33;
одужали - 1666 осіб;
протестовано: методом ПЛР - 20 240 осіб, методом ІФА - 9189 осіб, експрес-тестами - 16 739 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 238 974 особи;
одужали - 2 174 353 особи;
летальних випадків - 52 537;
проведено ПЛР-тестів - 10 965 456.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.
Із захворілих за минулу добу: дітей - 40, медпрацівників - 20.
За минулу добу:
госпіталізовано - 458 осіб;
летальних випадків - 33;
одужали - 1666 осіб;
протестовано: методом ПЛР - 20 240 осіб, методом ІФА - 9189 осіб, експрес-тестами - 16 739 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 238 974 особи;
одужали - 2 174 353 особи;
летальних випадків - 52 537;
проведено ПЛР-тестів - 10 965 456.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.
Випадків/щеплень (1 доза):
Київ - 217/7740
Вінницька область - 16/989
Волинська область - 7/408
Дніпропетровська область - 19/4149
Донецька область - 27/1958
Житомирська область - 13/1821
Закарпатська область - 9/486
Запорізька область - 12/938
Івано-Франківська область - 3/763
Київська область - 49/2749
Кіровоградська область - 10/596
Луганська область - 10/137
Львівська область - 32/1977
Миколаївська область - 17/1404
Одеська область - 36/1475
Полтавська область - 22/1250
Рівненська область - 7/926
Сумська область - 11/1392
Тернопільська область - 5/746
Харківська область - 20/794
Херсонська область - 25/864
Хмельницька область - 10/617
Черкаська область - 21/909
Чернівецька область - 7/437
Чернігівська область - 5/498
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