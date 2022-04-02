В Україні за день підтвердили 541 новий випадок COVID-19

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 6 липня в Україні зареєстровано 541 новий випадок COVID-19, госпіталізовано - 266 осіб.
Із захворілих за минулу добу: дітей - 26, медпрацівників - 11.
За минулу добу:
госпіталізовано - 266 осіб;
летальних випадків - 20;
одужали - 1086 осіб;
протестовано: методом ПЛР - 20 151 особа, методом ІФА - 8271 особа, експрес-тестами - 12 095 осіб.
госпіталізовано - 266 осіб;
летальних випадків - 20;
одужали - 1086 осіб;
протестовано: методом ПЛР - 20 151 особа, методом ІФА - 8271 особа, експрес-тестами - 12 095 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 238 364 особи;
одужали - 2 172 687 осіб;
летальних випадків - 52 504;
проведено ПЛР-тестів - 10 945 216.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) і Дніпропетровській (24) областях.
захворіли - 2 238 364 особи;
одужали - 2 172 687 осіб;
летальних випадків - 52 504;
проведено ПЛР-тестів - 10 945 216.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) і Дніпропетровській (24) областях.
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