В Україні за день підтвердили 541 новий випадок COVID-19

09:39 06 липня Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 6 липня в Україні зареєстровано 541 новий випадок COVID-19 , госпіталізовано - 266 осіб.

Із захворілих за минулу добу: дітей - 26, медпрацівників - 11.

За минулу добу:

госпіталізовано - 266 осіб;

летальних випадків - 20;

одужали - 1086 осіб;

протестовано: методом ПЛР - 20 151 особа, методом ІФА - 8271 особа, експрес-тестами - 12 095 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 238 364 особи;

одужали - 2 172 687 осіб;

летальних випадків - 52 504;

проведено ПЛР-тестів - 10 945 216.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) і Дніпропетровській (24) областях.