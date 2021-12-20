В Україні за день - майже 9 тисяч вакцинованих від COVID

10:17 16 березень Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу 8 928 осіб були щеплені від COVID, всього з початку кампанії прищепили 62 083 людини.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована в Полтавській області (690 щеплень), за весь період прищеплювальної кампанії найбільша кількість щеплених в Донецькій області (5644 щеплення), найменше - в Чернігівській області (1226 щеплень).

Статистика вакцинації по регіонах: