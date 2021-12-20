В Україні за день - майже 9 тисяч вакцинованих від COVID

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу 8 928 осіб були щеплені від COVID, всього з початку кампанії прищепили 62 083 людини.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована в Полтавській області (690 щеплень), за весь період прищеплювальної кампанії найбільша кількість щеплених в Донецькій області (5644 щеплення), найменше - в Чернігівській області (1226 щеплень).
Статистика вакцинації по регіонах:
- Вінницька область - 440 щеплень;
- Волинська область - 270 щеплень;
- Дніпропетровська область - 490 щеплень;
- Донецька область - 600 щеплень;
- Житомирська область - 130 щеплень;
- Закарпатська область - 190 щеплень;
- Запорізька область - 240 щеплень;
- Івано-Франківська область - 490 щеплень;
- Київська область - 600 щеплень;
- Кіровоградська область - 180 щеплень;
- Луганська область - 220 щеплень;
- Львівська область - 349 щеплень;
- Київ - 560 щеплень;
- Миколаївська область - 240 щеплень;
- Одеська область - 270 щеплень;
- Полтавська область - 690 щеплень;
- Рівненська область - 300 щеплень;
- Сумська область - 280 щеплень;
- Тернопільська область - 590 щеплень;
- Харківська область - 259 щеплень;
- Херсонська область - 360 щеплень;
- Хмельницька область - 410 щеплень;
- Чернівецька область - 370 щеплень;
- Чернігівська область - 220 щеплень;
- Черкаська область - 180 щеплень.
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