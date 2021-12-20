В Україні за день - майже 9 тисяч вакцинованих від COVID

10:17 16 березень Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу 8 928 осіб були щеплені від COVID, всього з початку кампанії прищепили 62 083 людини.
 
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована в Полтавській області (690 щеплень), за весь період прищеплювальної кампанії найбільша кількість щеплених в Донецькій області (5644 щеплення), найменше - в Чернігівській області (1226 щеплень).
вакцинация в Украине
Статистика вакцинації по регіонах:
 
  • Вінницька область - 440 щеплень;
  • Волинська область - 270 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 490 щеплень;
  • Донецька область - 600 щеплень;
  • Житомирська область - 130 щеплень;
  • Закарпатська область - 190 щеплень;
  • Запорізька область - 240 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 490 щеплень;
  • Київська область - 600 щеплень;
  • Кіровоградська область - 180 щеплень;
  • Луганська область - 220 щеплень;
  • Львівська область - 349 щеплень;
  • Київ - 560 щеплень;
  • Миколаївська область - 240 щеплень;
  • Одеська область - 270 щеплень;
  • Полтавська область - 690 щеплень;
  • Рівненська область - 300 щеплень;
  • Сумська область - 280 щеплень;
  • Тернопільська область - 590 щеплень;
  • Харківська область - 259 щеплень;
  • Херсонська область - 360 щеплень;
  • Хмельницька область - 410 щеплень;
  • Чернівецька область - 370 щеплень;
  • Чернігівська область - 220 щеплень;
  • Черкаська область - 180 щеплень.