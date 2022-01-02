В Україні за 1 січня ніхто не був госпіталізований із COVID

Як завжди, на вихідні показники по коронавірусу знижуються. Можливо, через збіг вихідного та свята, 1 січня в Україні виявили 1 863 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Це майже втричі менше від показника за п'ятницю, повідомляє МОЗ.
Серед нових хворих дітей – 108, медпрацівників – 12. За добу жодна людина не була госпіталізована. При цьому летальних наслідків – 98, а одужали – 2259 осіб.
Найбільше хворих виявили у Києві (277), Житомирській області (127) та Львівській області (115).
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 674 538 осіб, одужало – 3 477 188, смерті – 96 187.
Число нових випадків COVID-19 у регіонах України:
- Київ – 277
- Вінницька – 76
- Волинська – 36
- Дніпропетровська – 66
- Донецька – 16
- Житомирська – 127
- Закарпатська – 76
- Запорізька – 48
- Івано-Франківська – 103
- Київська – 85
- Кіровоградська – 45
- Луганська – 6
- Львівська – 115
- Миколаївська – 48
- Одеська – 75
- Полтавська – 100
- Рівненська – 54
- Сумська – 74
- Тернопільська – 110
- Харківська – 90
- Херсонська – 1
- Хмельницька – 72
- Черкаська – 40
- Чернівецька – 42
- Чернігівська – 81
Нагадаємо, МОЗ попереджає про очікуване підвищення рівня заражень штамом Омікрон. Спалахи коронавірусу, що реєструються в Європі, досягають України через один-два місяці після того, як вони проходять пік там, зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
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