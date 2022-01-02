В Україні за 1 січня ніхто не був госпіталізований із COVID

09:17 02 січень Київ, Україна

Як завжди, на вихідні показники по коронавірусу знижуються. Можливо, через збіг вихідного та свята, 1 січня в Україні виявили 1 863 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Це майже втричі менше від показника за п'ятницю, повідомляє МОЗ.

Серед нових хворих дітей – 108, медпрацівників – 12. За добу жодна людина не була госпіталізована. При цьому летальних наслідків – 98, а одужали – 2259 осіб.

Найбільше хворих виявили у Києві (277), Житомирській області (127) та Львівській області (115).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 674 538 осіб, одужало – 3 477 188, смерті – 96 187.

Число нових випадків COVID-19 у регіонах України:

  • Київ – 277
  • Вінницька – 76
  • Волинська – 36
  • Дніпропетровська – 66
  • Донецька – 16
  • Житомирська – 127
  • Закарпатська – 76
  • Запорізька – 48
  • Івано-Франківська – 103
  • Київська – 85
  • Кіровоградська – 45
  • Луганська – 6
  • Львівська – 115
  • Миколаївська – 48
  • Одеська – 75
  • Полтавська – 100
  • Рівненська – 54
  • Сумська – 74
  • Тернопільська – 110
  • Харківська – 90
  • Херсонська – 1
  • Хмельницька – 72
  • Черкаська – 40
  • Чернівецька – 42
  • Чернігівська – 81

Нагадаємо, МОЗ попереджає про очікуване підвищення рівня заражень штамом Омікрон. Спалахи коронавірусу, що реєструються в Європі, досягають України через один-два місяці після того, як вони проходять пік там, зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.