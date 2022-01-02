В Україні за 1 січня ніхто не був госпіталізований із COVID

09:17 02 січень Київ, Україна

Як завжди, на вихідні показники по коронавірусу знижуються. Можливо, через збіг вихідного та свята, 1 січня в Україні виявили 1 863 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Це майже втричі менше від показника за п'ятницю, повідомляє МОЗ.

Серед нових хворих дітей – 108, медпрацівників – 12. За добу жодна людина не була госпіталізована. При цьому летальних наслідків – 98, а одужали – 2259 осіб.

Найбільше хворих виявили у Києві (277), Житомирській області (127) та Львівській області (115).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 674 538 осіб, одужало – 3 477 188, смерті – 96 187.

Число нових випадків COVID-19 у регіонах України:

Київ – 277

Вінницька – 76

Волинська – 36

Дніпропетровська – 66

Донецька – 16

Житомирська – 127

Закарпатська – 76

Запорізька – 48

Івано-Франківська – 103

Київська – 85

Кіровоградська – 45

Луганська – 6

Львівська – 115

Миколаївська – 48

Одеська – 75

Полтавська – 100

Рівненська – 54

Сумська – 74

Тернопільська – 110

Харківська – 90

Херсонська – 1

Хмельницька – 72

Черкаська – 40

Чернівецька – 42

Чернігівська – 81

Нагадаємо, МОЗ попереджає про очікуване підвищення рівня заражень штамом Омікрон. Спалахи коронавірусу, що реєструються в Європі, досягають України через один-два місяці після того, як вони проходять пік там, зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.