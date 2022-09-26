В Україні зростала кількість заражених коронавірусом

16:48 26 вересня Київ, Україна

За минулий тиждень в Україні зафіксували 44 137 нових випадків захворювання на COVID-19, тоді як за позаминулого тижня – 36 683 випадки.

Про це у понеділок, 26 вересня, повідомляють дані Центру громадського здоров'я МОЗ.



За тиждень інфекцію зафіксували у 5 882 дітей та у 1 030 медичних працівників, а також у 12 572 вакцинованих осіб (за позаминулого тижня – 10 317). Було госпіталізовано 6667 хворих (за позаминулого тижня 6273).



Станом на 25 вересня у медзакладах хворими на COVID-19 та підозрою на цю інфекцію було зайнято 17,3% ліжок, призначених для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою.



У той же час протягом тижня виписано з медустанов 5776 осіб (за позаминулу – 4797 осіб).



Одужали від коронавірусної хвороби за минулий тиждень 23 591 особа (за позаминулу – 17 430 осіб).



Крім того, минулого тижня через ускладнення внаслідок COVID-19 померли 161 особа (за позаминулого тижня – 90).



Всього з початку пандемії в Україні на коронавірус захворіло 5 177 217 осіб, серед них 375 103 дітей, 146 263 медичних працівника. Також COVID-19 був зафіксований у 455662 вакцинованих.



Одужали 4 988 317 осіб, померли 109 206 українців, серед яких 84 дитини та 1250 медичних працівників.