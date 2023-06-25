В Україні виздоровішіх на 100 осіб більше, ніж хворих

10:11 27 травня Київ, Україна

В Україні число видужали від коронавируса за добу перевищило число хворих на 100 чоловік. Про це говорять дані, опубліковані прес-службою Центру громадського здоров'я.



На ранок 27 травня коронавірус в Україні підтверджено у 21 905 осіб, 658 осіб померли, 7995 пацієнтів одужали.



За минулу добу зафіксували 321 новий випадок захворювання (добою раніше - 339), 14 осіб померли (добою раніше - 21), одужали 420 пацієнтів (добою раніше - 341).



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У Києві розпочато ІФА-тестування медиків на антитіла до коронавірус.

На ранок 27 травня в світі захворіли COVID-19 5 684 795 осіб, 352 225 померли 2 430 593 одужали.