В Україні виявлено 655 нових COVID-випадків за добу

09:35 09 липня Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 9 липня в Україні зафіксовано 655 нових випадків COVID -19, летальних випадків - 12.

Із захворілих за минулу добу: дітей - 31, медпрацівників - 37.

За минулу добу:

госпіталізовано - 396 осіб;

одужали - 885 осіб;

летальних випадків - 12;

протестовано: методом ПЛР - 18 341 особа, методом ІФА - 7954 особи, експрес-тестами - 15 312 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 24 0246 осіб;

одужали - 2 176 110 осіб;

летальних випадків - 52 572;

проведено ПЛР-тестів - 11 001 742.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) і Львівській (39) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ - 203

Вінницька область - 5

Волинська область - 11

Дніпропетровська область - 22

Донецька область - 46

Житомирська область - 11

Закарпатська область - 5

Запорізька область - 25

Івано-Франківська область - 3

Київська область - 42

Кіровоградська область - 4

Луганська область - 17

Львівська область - 39

Миколаївська область - 12

Одеська область - 62

Полтавська область - 17

Рівненська область - 8

Сумська область - 24

Тернопільська область - 3

Харківська область - 30

Херсонська область - 14

Хмельницька область - 19

Черкаська область - 23

Чернівецька область - 6

Чернігівська область - 4