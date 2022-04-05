В Україні виявлено 655 нових COVID-випадків за добу

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 9 липня в Україні зафіксовано 655 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 12.
Із захворілих за минулу добу: дітей - 31, медпрацівників - 37.
За минулу добу:
госпіталізовано - 396 осіб;
одужали - 885 осіб;
госпіталізовано - 396 осіб;
одужали - 885 осіб;
летальних випадків - 12;
протестовано: методом ПЛР - 18 341 особа, методом ІФА - 7954 особи, експрес-тестами - 15 312 осіб.
протестовано: методом ПЛР - 18 341 особа, методом ІФА - 7954 особи, експрес-тестами - 15 312 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 24 0246 осіб;
одужали - 2 176 110 осіб;
летальних випадків - 52 572;
проведено ПЛР-тестів - 11 001 742.
захворіли - 2 24 0246 осіб;
одужали - 2 176 110 осіб;
летальних випадків - 52 572;
проведено ПЛР-тестів - 11 001 742.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) і Львівській (39) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 203
Вінницька область - 5
Волинська область - 11
Дніпропетровська область - 22
Донецька область - 46
Житомирська область - 11
Закарпатська область - 5
Запорізька область - 25
Івано-Франківська область - 3
Київська область - 42
Кіровоградська область - 4
Луганська область - 17
Львівська область - 39
Миколаївська область - 12
Одеська область - 62
Полтавська область - 17
Рівненська область - 8
Сумська область - 24
Тернопільська область - 3
Харківська область - 30
Херсонська область - 14
Хмельницька область - 19
Черкаська область - 23
Чернівецька область - 6
Чернігівська область - 4
м. Київ - 203
Вінницька область - 5
Волинська область - 11
Дніпропетровська область - 22
Донецька область - 46
Житомирська область - 11
Закарпатська область - 5
Запорізька область - 25
Івано-Франківська область - 3
Київська область - 42
Кіровоградська область - 4
Луганська область - 17
Львівська область - 39
Миколаївська область - 12
Одеська область - 62
Полтавська область - 17
Рівненська область - 8
Сумська область - 24
Тернопільська область - 3
Харківська область - 30
Херсонська область - 14
Хмельницька область - 19
Черкаська область - 23
Чернівецька область - 6
Чернігівська область - 4
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