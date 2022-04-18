В Україні набув чинності закон про штрафи за відсутність масок

11:00 21 листопада Київ, Україна

Боротьба за свідомість громадян щодо дотримання карантинних заходів триває. Наскільки успішним буде новий закон, спрямований на захист маскового режиму, покаже час. А поки що українцям потрібно знати, що з суботи, 21 листопада, набув чинності закон, який вводить штрафи за перебування в громадських будівлях та транспорті без одягнених засобів індивідуального захисту.

Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» був офіційно опублікований напередодні, 19 листопада, а в суботу, 21 листопада, він набув чинності.

Відповідно до закону, покарання передбачається в таких випадках: за відсутність маски в громадському місці, а також за неправильне носіння маски (маска повинна повністю закривати нижню частину обличчя, рот і ніс).

Штраф за перше порушення складає 170 гривень. За повторне порушення громадянин заплатить 255 гривень.

Причому заплатити штраф потрібно буде відразу на місці вчинення правопорушення. Закон не передбачає необхідність передачі протоколу до суду перед накладенням штрафу, як це було раніше. Сплатити штраф можна буде за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

Штрафи за відсутність маски можуть накладати органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров'я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.

Закон вимагає носити маски в будь-яких громадських місцях, до яких відносяться всі заклади харчування, спортивні заклади, громадський транспорт.

Оскаржити штраф можна в суді протягом 10 днів.