В Україні знову високе зростання числа заражених коронавірусів

Епідеміологічна ситуація в Україні як і раніше залишається небезпечною. Так, згідно з інформацією Ради національної безпеки і оборони України, за станом на початок сьогоднішнього дня, виявлено 1 061 новий захворювання короновірусом. Всього ж за час пандемії в країні медициною встановлено 74219 випадків коронавирусной хвороби COVID-19.

Виявлений за останню добу 1061 випадок інфікування свідчить про недостатнє дотримання санітарних норм, насамперед населенням.

Внаслідок хвороби в цілому по країні померло 1764 чоловіка, з них 26 - за останню добу.

Одужали від хвороби в країні вже 40 613 осіб, за останню добу - 737.

Нагадаємо, напередодні за добу одужали 333 людини, при тому, що число нових випадків склало 990. А днем раніше повідомлялося про 1112 нових випадків коронавируса.